Lutto a San Pellegrino per Mirko Maroli, morto a 28 anni sulle creste della Presolana

San Pellegrino Terme. Si chiama Mirko Maroli il ragazzo di 28 anni ritrovato senza vita lunedì mattina sulle cime della Presolana, in Valle Seriana. Originario di Mantova, da almeno un paio d’anni abitava in un condominio affittato in via Tasso a San Pellegrino Terme. “Lo vedevo passeggiare ogni tanto, so che la madre veniva a trovarlo nel fine settimana – commenta il sindaco Fausto Galizzi, che abita nelle vicinanze -. Per quel poco che ne so era un bravo ragazzo: tranquillo, sicuramente riservato”.

Sul suo profilo social l’immagine di una montagna semi innevata, probabilmente una delle sue grandi passioni. Domenica mattina il giovane era partito dal Passo della Presolana (1.297 metri) per fare le creste, dal monte Visolo verso la vetta della Presolana occidentale (2.521 mt), con l’intenzione poi di scendere percorrendo la normale. “Un percorso alpinistico di ampio respiro – lo descrivono i siti specializzati – che necessita di un ottimo allenamento (15 chilometri, ndr) e una discreta abitudine ad arrampicare in ‘ambiente’ senza corda”.

A quanto pare Maroli aveva appuntamento con i familiari al rifugio Rino Olmo, ma quando dopo ore non lo hanno visto arrivare hanno dato l’allarme. Il Soccorso Alpino ha messo a disposizione quattro squadre: tre hanno ripercorso le creste che il ragazzo aveva indicato come suo itinerario, anche durante la notte, coadiuvate dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L’ultima squadra si è invece diretta a nord.

La zona è stata sorvolata anche dall’elicottero del 118 dell’Areu di Sondrio, abilitato al volo notturno. Ma il ritrovamento è arrivato con la luce del giorno: il corpo senza vita del 28enne è stato notato in un crepaccio dall’elicottero della Guardia di Finanza, decollato da Bolzano. Il ragazzo sarebbe precipitato e i gravi traumi riportati non gli avrebbero lasciato scampo. “Alla famiglia – conclude il sindaco Galizzi – vanno le mie condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale. Siamo vicini in questo momento difficile”.