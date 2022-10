Bergamo. Il Mondiale di Qatar 2022 spezza a metà la Serie A, che si interromperà il 13 novembre per poi riprendere il 4 gennaio. Non ci sarà dunque la tradizionale partita sotto Natale, che l’Atalanta abitualmente celebra con una maglia speciale. Per quest’anno il Christmas Match nerazzurro si trasforma così in Birthday Match.

Nel match casalingo contro il Sassuolo del 15 ottobre (che anticipa di due giorni il 115° compleanno della società, fondata il 17 ottobre del 1907) la Dea scenderà in campo con una divisa disegnata per l’occasione da Joma, sponsor tecnico orobico.

Una texture particolare, che riprende ovviamente i colori tradizionali, con righe sottili sfumate tra nero ed azzurro.

La maglia del Birthday Match sarà in vendita, acquistabile sia allo store di Viale Papa GiovannI XXIII 30, sia in quello online, a partire da martedì 11 ottobre.

Come da tradizione, si terrà anche l’asta il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza: verranno battute tutte le maglie dei componenti della rosa atalantina, tra il 17 e il 31 ottobre.

Atalanta, la maglia speciale per il Birthday Match

Le indicazioni per partecipare all’asta online sono disponibili su Atalanta.it.