L’Asst Bergamo Ovest si rinnova: nominati quattro nuovi direttori di distretto

Entra nel vivo la riforma dell’assistenza territoriale: Peter Assembergs, Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest, ha nominato i quattro Direttori dei Distretti, articolazione rinnovata che sarà un punto di riferimento strategico nella gestione e nella riorganizzazione socio sanitaria degli stessi Distretti.

“Entriamo nella fase organizzativa, propedeutica all’attivazione dei nuovi Distretti – spiega il Direttore Generale, Peter Assembergs -. I neo Direttori, selezionati dall’apposita Commissione, dipenderanno dal Direttore Sociosanitario e dovranno gestire la start-up del potenziamento dei servizi territoriali dell’ASST Bergamo Ovest. A loro i miei più fervidi auguri di successi e soddisfazioni”.

Il Distretto è la nuova articolazione dell’ASST sul Territorio, struttura che organizza e gestisce i servizi territoriali, garantendo una risposta assistenziale integrata sotto il profilo delle risorse, degli strumenti e delle competenze professionali, per determinare una efficace presa in carico della popolazione di riferimento. Al Distretto afferiscono, altresì, le Case di Comunità di Dalmine, Ponte S. Pietro, Treviglio e Martinengo e gli Ospedali di Comunità di Ponte S. Pietro, Treviglio e Martinengo, nonché le Centrali Operative Territoriali. Svolge sia una funzione di programmazione, sia erogativa dei servizi, coordina l’assistenza primaria (Medici di Medicina generale e Pediatri di Libera Scelta), la Continuità assistenziale e gli Infermieri di Famiglia e Comunità, e offre le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, garantendo l’integrazione con le attività sociali di competenza degli enti locali.

I quattro neo Direttori

Dr.ssa Gisella Guerrini – Direttore Distretto Bassa Orientale

Residente a Calcio.

Dirigente laureata in Scienze Infermieristiche. Dopo molti anni di servizio alla Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociali torna a Romano di Lombardia, dove aveva già lavorato nell’USSL 33, per aprire il nuovo Distretto ed attivare, oltre ai servizi distrettuali, la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità a Martinengo.

“Ringrazio la Direzione Generale della fiducia accordatami nell’affidarmi la Direzione del Distretto della Bassa Orientale-Romano di Lombardia. Il mio impegno e la mia esperienza saranno rivolti all’implementazione della presa in carico dei problemi socio sanitari della popolazione del Distretto, attraverso la costruzione di risposte rivolte ad una medicina di prossimità ed ad un Progetto di Salute il più possibile personalizzato. Assumo con orgoglio questa sfida ancor più perché sono figlia di questa terra e mi sento parte integrante di essa”.

Dott. Paolo Giuseppe Cogliati – Direttore Distretto Media Pianura

Residente a Bergamo.

Profilo Amministrativo-Gestionale, laureato in Economia e Commercio, dopo aver lavorato al Papa Giovanni XXIII è passato all’ATS della Brianza come Direttore Amministrativo. Ricopriva lo stesso ruolo presso l’ATS di Bergamo dal 2019.

Dirigerà il Distretto di Dalmine.

“Ringrazio il Direttore Generale dott. Assembergs e la Direzione strategica dell’Asst per avermi scelto per il prestigioso incarico che ricoprirò con l’impegno, la dedizione e la professionalità che i nostri Cittadini chiedono e meritano all’interno di un distretto così importante; sono onorato ed assicuro il fattivo contributo nella formazione della sanità territoriale del futuro nel nostro Distretto” Questa la prima dichiarazione del Direttore del Distretto Media Pianura di Dalmine, Dott. Paolo Cogliati

Dr. Emilio Giulio Galli – Direttore Distretto Bassa Occidentale

Residente a Zanica.

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Nefrologia, disciplina di cui è stato Primario a Treviglio. Forte sostenitore della presa in carico del paziente cronico e della dialisi a domicilio. Si occuperà del Distretto di Treviglio ed in particolare della start-up della Casa di Comunità in Via Matteotti e dell’Ospedale di Comunità.

“Questo nuovo incarico – afferma il Dr. Emilio Giulio Galli – è per il sottoscritto una nuova sfida: mi permetterà di approfondire e migliorare i rapporti con i Medici di base con i quali era già in atto un forte spirito di collaborazione. Collaborazione che, sono sicuro, avrò con il personale del Distretto. Non secondariamente lavorerò per attuare la presa in carico della cronicità per gestire tali pazienti tra Ospedale e Territorio”.

Ing. Giovanni Fumagalli – Direttore Distretto dell’ Isola Bergamasca e Valle San Martino

Residente a Ranica.

Profilo Tecnico-Gestionale, laureato in Ingegneria Elettronica, dopo aver lavorato alla Bergamo Est, si trasferisce a Treviglio dove diviene dapprima Direttore dell’Information Technology e, in seguito, del Controllo di Gestione. È stato anche Direttore del Dipartimento Amministrativo.

A lui il compito di gestire la start-up di Casa di Comunità e Ospedale di Comunità di Ponte S. Pietro.

“Sono onorato dell’opportunità – dichiara Giovanni Fumagalli, neo Direttore – che la Direzione dell’ASST Bergamo Ovest mi ha offerto: i numerosi contenuti dell’incarico di Direttore di Distretto sono estremamente sfidanti, per cui, da parte mia, garantisco il massimo impegno. Sono anche convinto che, con la collaborazione e la sensibilità di tutti, otterremo grandi risultati per la nostra gente.”

I tre neo Direttori, già in forza all’ASST Bergamo Ovest, verranno così sostituiti:

– Il nuovo Direttore ff del D.A.P.S.S. è il Dott. Claudio Ferri (in carica sino all’espletamento del Concorso di Direttore della Struttura Complessa resa vacante dalla nomina della Dr.ssa Gisella Guerrini al Distretto di Romano di Lombardia).

– Il nuovo Direttore ff dell’UOC Nefrologia e Dialisi è il Dr. Carlo Taietti.

– Il Direttore ad interim del Controllo di Gestione è il Dott. Roberto Opizzi.