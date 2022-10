Inter-Barcellona, Jumanji o Le Iene? La tv del 4 ottobre

Per la prima serata in tv, martedì 4 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “Morgane 2 – Detective Geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “2300 calorie” e “Legami di sangue”.

Nel primo, Morgane trova il corpo esanime della commessa Séverine Moutier nel negozio in cui fa acquisti. Iniziano così le indagini sull’omicidio, condotte da lei e Karadec che è indagato dall’ispettore Asher per i colpi sparati durante un’indagine precedente…

Nel secondo, sfrattata di casa e sospesa dal lavoro, Morgane viene ospitata con la sua famiglia a casa di Gilles. Grazie ad un accordo con il collega comincia ad indagare sull’omicidio di una giovane ragazza, una poliziotta o forse no…

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Inter e Barcellona, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Dallo stadio San Siro di Milano va in scena la super sfida tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e il Barcellona di Xavi. Dopo due match le due squadre hanno tre punti a testa nel girone. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli.

A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessandro Altobelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della terza giornata di Champions.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca“, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia1 alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione de “Le Iene show”. Alla conduzione viene confermata la coppia Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “Jumanji – Benvenuti nella jungla”; su Rai4 alle 21.20 “Total Recall – Atto di forza”; su Rai5 alle 21.15 “Le fidèle”; su Iris alle 20.55 “Patt Garrett e Billy Kids” e su Italia2 alle 21.10 “Dragonheart 2 – Il destino di un cavaliere”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset