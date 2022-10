Il punto sugli infortuni: Toloi a rischio per Udine, slitta il rientro di Zapata

Bergamo. L’Atalanta lavora in settimana verso la trasferta di Udine con alcune situazioni da risolvere a livello fisico. Il match della 9ª giornata (domenica 9 alle 15) è quasi uno scontro al vertice, visto il rendimento dei friulani, che si trovano nelle posizioni di alta classifica grazie alla partenza sprint.

Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con le assenze dei lungodegenti Juan Musso e Berat Djimsiti (quest’ultimo più vicino al rientro rispetto al portiere argentino) ma ci sono altre situazioni da monitorare per la sfida contro l’Udinese.

Merih Demiral è atteso regolarmente dal primo minuto dopo che precauzionalmente è stato tenuto fuori nella sfida contro la Fiorentina: è entrato solo nell’ultimo quarto d’ora, ma per la prossima giornata ci sarà.

Più difficile vedere invece Davide Zappacosta, alle prese con una nuova ricaduta muscolare: si è fermato giovedì nell’amichevolte contro la Pro Patria e non sembra poter trovare pace.

Si va verso il forfait anche per Duvan Zapata. Domenica Gasperini ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni in conferenza stampa, affermando chiaramente che il colombiano salterà la sfida del Friuli: “Ricomincerà ad allenarsi sul campo, difficilmente ci sarà per Udine, mi auguro per la settimana successiva”. L’auspicio è quello di ritrovarlo per la sfida interna con il Sassuolo del 15 ottobre, altrimenti per il match contro la Lazio di domenica 23. In ogni caso, l’intenzione sarebbe quella di non affrettare i tempi.

Non è però finita, perché la sfida con la Fiorentina ha lasciato strascichi fisici per capitan Rafael Toloi, uscito al 74′ (e sostituito proprio da Demiral) per quello che Gasperini ha detto sembrare “un piccolo infortunio muscolare”, la cui entità andrà ovviamente valutata nel corso della settimana. La sua assenza sarebbe un macigno, considerando le indisponibilità di Palomino e Djimsiti. Di fatto Gasp si troverebbe coi soli Scalvini, Demiral e Okoli a disposizione. Come per Zapata, però, anche il rientro di Toloi non sarà forzato per evitare di peggiorare le cose.