Giovane picchiato e derubato, Gandi: “Episodi poco frequenti e colpevoli sempre presi”

Bergamo. “Dispiace per la vittima, ma gli episodi di questo tipo sono poco frequenti e a quanto mi ricordo i responsabili sono sempre stati presi”. L’assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo Sergio Gandi commenta quanto successo sabato notte in piazzale Alpini, dove un ragazzo di 25 anni è stato picchiato e derubato da quattro giovani.

È successo alle 2.15, quando il ragazzo si era fermato lì a fumare una sigaretta ed è stato picchiato da quattro stranieri tra i 22 e i 31 anni, che gli hanno sottratto la bici, lo smartphone e il berretto. I rapinatori, irregolari in Italia, sono stati arrestati dalle Volanti della Polizia e condotti in carcere.

“Conosciamo bene le criticità della zona della stazione – spiega Gandi – e nessuno ha mai detto che lì va tutto bene. Infatti la maggior parte dei pattugliamenti della nostra Polizia Locale sono concentrati in quell’area”.

“Poi c’è il discorso del rimpatrio, che spetta al questore. Ma non sempre è una procedura semplice per via di alcuni Paesi stranieri che non hanno accordi con l’Italia – precisa l’assessore – . Fosse per me questi li spedirei tutti a casa loro. C’è pure il nostro sistema giudiziario da considerare, che prevedere determinate pene in base alla gravità del reato, anche con la sospensione se si tratta del primo episodio”.

Poi l’assessore parla degli interventi già previsti: “A breve inizieranno i lavori per la nuova stazione e l’illuminazione sarà rafforzata, garantendo così una maggiore sicurezza. E in piazzale Alpini, luogo della rapina di sabato, la situazione è già migliorata anche grazie ai concerti che si sono tenuti quest’estate”.

“Per chiudere dico che il Comune non è il solo responsabile dei controlli per arginare questi fatti, che tra l’altro sono difficilmente prevedibili. Credo piuttosto che sia l’intero sistema che debba operare in sinergia, e questo purtroppo non è sempre facile”.