BergamoScienza: torna la serie dei tour aziendali

Bergamo. A partire da martedì 4 ottobre, torna a BergamoScienza, per il terzo anno consecutivo, la serie dei tour virtuali, che consentiranno al pubblico di ammirare luoghi solitamente poco accessibili (bergamoscienza.it).

Si potrà guardare da vicino SESAME Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East, il primo acceleratore di particelle del Medio Oriente, un laboratorio competitivo a livello internazionale per la radiazione di sincrotrone, che consente studi e applicazioni in molti campi: dalla fisica alle scienze della vita, dalla scienza dei materiali agli studi archeometrici (4 ottobre).

Si potrà entrare nel bunker di 1600 metri del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia (CNAO), dove si trova un acceleratore di 25 metri di diametro e 80 metri di circonferenza, utilizzato per trattare con l’adroterapia i tumori radio resistenti o non operabili. Lo CNAO è l’unica struttura in Italia – in tutto il mondo sono solo 6 – in grado di erogare trattamenti di adroterapia mediante l’impiego di protoni e ioni carbonio (5 ottobre).

In programma anche una visita virtuale all’interno del TNG – Telescopio Nazionale Galileo, il principale telescopio italiano, installato a La Palma nelle Isole Canarie, a 2400 metri di quota, per conoscere le ricerche si sono svolte finora e soprattutto quelle che ci attendono (10 ottobre).

Per il pubblico di BergamoScienza si apriranno anche le porte della Villa Il Gioello di Galileo, situata sulle colline di Arcetri, vicino a Firenze. È da qui che nel 1632 Galileo inviò per la sua prima stampa il manoscritto del “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” e qui visse dopo l’abiura e sino alla morte. Ancora oggi, la Villa e il suo giardino raccontano gli studi scientifici di Galileo, gli affetti familiari, le sue collaborazioni conscienziati del calibro di Evangelista Torricelli e la sua passione perle vigne (12 ottobre).

Nella giornata di sabato 15 ottobre, tornano anche due tour aziendali. Ad accogliere il pubblico del festival saranno 2 aziende del territorio di grande interesse per l’alto contenuto di innovazione: SACBO S.p.A Milan Bergamo Airport, che coniuga gli scenari e l’evoluzione dell’aviazione civile con le nuove tecnologie per favorire le attività operative e la sostenibilità; e Tenaris Dalmine, azienda siderurgica leader del settore, dove i vecchi processi di lavoro vengono sostituiti da modelli innovativi sia da un punto di vista tecnologico che organizzativo, anche grazie all’utilizzo dell’idrogeno.