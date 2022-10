Atalanta, 12mila euro di multa per i cori discriminatori contro Commisso

Sanzione da 12mila euro per l’Atalanta per i cori contro Commisso. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Lega Serie A. Nel dettaglio, la decisione è stata quella di sanzionare il club bergamasco “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e al 1° del secondo tempo, intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti del Presidente e di un calciatore della Società avversaria”, si legge nella nota del giudice sportivo.

La polemica era montata dopo i cori “Commisso Terun”, partiti nel prepartita di Atalanta-Fiorentina e indirizzati al presidente della Viola, presente in tribuna al Gewiss Stadium per assistere al match vinto per 1-0 dalla squadra di Gasperini.

Tra primo e secondo tempo è comparso sul sito della società viola un comunicato con una dichiarazione di Joe Barone, amministratore delegato del club toscano, che condannava il coro partito dalla curva nord.

“Oggi abbiamo assistito ad un episodio vergognoso, non da parte di un singolo individuo ma di tutta una curva. Noi abbiamo combattuto il razzismo in America ed oggi qui in Italia subiamo una situazione inaccettabile. Non solo deve intervenire la Lega ma anche il CONI ed il Governo. Siamo disgustati e ci aspettiamo delle misure severe. L’attenzione deve essere a livello mondiale, non si può più fare finta di nulla”.

All’inizio del secondo tempo la Nord ha accolto “goliardicamente” (come i tifosi solitamente definiscono questi cori) nello stesso modo anche Terracciano, portiere viola che si è sistemato tra i pali sotto la Curva per la ripresa. Già dopo la partita dello scorso febbraio era scoppiato un caso simile, con il portiere viola che aveva risposto nelle storie su Instagram.