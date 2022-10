Una chiave per il futuro: la lingua tedesca e il mercato del lavoro

Bergamo. Per quanto drammatiche, le crisi globali del presente non hanno incrinato il legame a filo doppio tra l’Italia e i paesi di lingua tedesca. Oltre che in ambito culturale, le relazioni tra Belpaese e Germania, Austria e Svizzera si confermano particolarmente strette a livello turistico, industriale e commerciale.

L’intensità dello scambio risulta ancor più evidente nel mercato del lavoro lombardo, rispetto al quale lo studio e la conoscenza del tedesco rivestono un ruolo di primaria importanza. L’incontro, aperto a tutti, intende focalizzarsi soprattutto su questo aspetto. Interverranno la dottoressa Josephine Löffler (Ufficio VIAVAI per gli scambi giovanili italo-tedeschi), la professoressa Manuela Moroni (Università degli Studi di Bergamo) e il professor Andrea Rota (IS Maironi da Ponte).

L’appuntamento è per 10 ottobre, dalle 17 alle 19, all’IS Maironi da Ponte, in via Berizzi 1, a Presezzo.