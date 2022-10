Stormi di parrocchetti a Castel Cerreto, la Bottega Contadina: “Preoccupati per i nostri raccolti”

Castel Cerreto. È arrivato l’autunno e la nuova stagione porta con sé, come ogni anno, alcuni cambiamenti. La temperatura si abbassa di qualche grado, riportandoci alla manica lunga. Uccelli come lucherini, frosoni e pispole tornano ad essere osservabili nei boschi, ma insieme a loro spunta una specie non proprio tipica dell’Europa occidentale: si tratta del parrocchetto monaco, una specie di pappagallo originaria del Sudamerica ma che a quanto pare inizia ad essere avvistata anche nella Bassa bergamasca. Ebbene, in uno scatto diffuso dalla Bottega Contadina, cooperativa ortofrutticola biologica di Castel Cerreto, ne appaiono una decina.

Sempre e comunque, colpa dell’uomo

L’Italia, paese dalla posizione geografica particolare e protesa verso sud nel bacino del mar Mediterraneo, ha sempre goduto di un clima mite e caratteristico che, tuttavia, da qualche anno a questa parte ha fatto registrare alcune anomalie. Non si parla solo delle estati torride dell’ultimo lustro, ma proprio di queste specie che gli ornitologi confermano non avere nulla a che fare con i nostri ecosistemi: già nel 2018 a Roma si osservavano girare per la città, mentre nel 2019 sono iniziate le segnalazioni di avvistamenti più che mai numerosi a Milano e a Monza, dove il famoso parco ha fatto da sfondo a centinaia di scatti bizzarri.

Sono sempre loro, i parrocchetti monaco e i parrocchetti dal collare, simili ai primi per il piumaggio ma provenienti dall’Africa e dall’Asia sudorientale.

Gli esperti e gli ornitologi si sono già pronunciati sul fenomeno, che non ha ancora un’origine precisa o documentata. C’è chi parla di cattiva gestione degli animali da compagnia, che i media portano alla ribalta soprattutto per quanto riguarda cani e gatti, ma che non risparmia gli uccelli: l’abbandono o l’incuria nei riguardi di queste specie li porterebbe quindi a stabilirsi sui primi alberi che trovano, mostrando anche uno spiccato senso di adattamento. Dall’altro lato si considera, come fattore scatenante, il cambiamento climatico, e il rialzo delle temperature non può fare altro che incoraggiare lo stanziamento di queste specie. Che sia la commistione dei due fattori messi assieme, in un concerto di forze tutt’altro che virtuoso, è un’ipotesi già ventilata.

I parrocchetti nella bassa

Da un po’ si era smesso di sentirne parlare, ma ecco che uno scatto pubblicato sulle pagine social della cooperativa ortofrutticola biologica di Castel Cerreto torna a documentare il fenomeno, che quindi non sembra essere cosa tramontata. Corpo piumato di verde, coda a ventaglio e becco rosso: nessun dettaglio lascia spazio a dubbi e questi uccelli, fotografati il primo ottobre vicino al frutteto della Cascina Pelesa, sono a tutti gli effetti alloctoni (contrario di autoctoni).

I parrocchetti sono golosi di frutti, oltre che di piselli e fave. Lecito quindi, per chi gestisce una piccola azienda agricola, mostrare una serenità di raccolto quantomeno compromessa.

“Ormai siamo abituati a quasi tutto, ma trovarci uno stormo di pappagalli al Cerreto ci pare molto strano – scrivono infatti i portavoce della cooperativa sotto alla preoccupante immagine, che ritrae una decina di esemplari aggirarsi per la campagna – sembra comunque un fenomeno diffuso anche nei paesi nord europei dove questi uccelli, originari di paesi con inverni rigidi come Argentina, si sono ben adattati. Noi restiamo preoccupati che sia una nuova specie endemica che porti squilibri nel nostro fragile ecosistema”.