Sopravvissuti, Stasera tutto è possibile o Colombiana? La tv del 3 ottobre

Per la prima serata in tv, lunedì 3 ottobre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la serie “Sopravvissuti”. Quando l’Arianna salpa dal porto di Genova, tutti festeggiano la traversata dedicata alla figlia di Armando Leone (armatore degli omonimi cantieri), scomparsa prematuramente. A salutare Luca ci sono la moglie Sylvie con le figlie Maia e Camilla. Anita, poliziotta della squadra mobile di Genova, accompagna il figlio Gabriele e la nuora Marta. Stefano aspetta il fratello Lorenzo che si deve imbarcare ma è, come al solito, in ritardo. L’attrice Giulia, con il marito Frank e il figlio Nino, è madrina dell’impresa. Tano è solo perché la moglie Paola è ancora emotivamente troppo provata per imbarcarsi. Emanuele Mayer saluta la partenza dei due figli Matteo e Lara. Nessuno può immaginare il disastroso esito di quella traversata…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino.

RaiTre alle 21.25 trasmetterà “PresaDiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. La puntata di stasera sarà intitolata “PNRR – Lavori in corso”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con il talk-show “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Alfonso Signorini.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Colombiana”; su La7 alle 21.15 “Al vertice della tensione”; su Rai4 alle 21.20 “Savage Dog – Il selvaggio”; su Rai5 alle 21.15 “Le mani sulla città”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Segreti tra amici”; su Iris alle 20.55 “Ocean’s thirteen”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Padre Brown”; su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Ducanville”.

