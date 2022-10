Si ferma a fumare una sigaretta, viene picchiato e derubato da quattro giovani: arrestati

Bergamo. Stava tornando a casa in bici dopo aver accompagnato un’amica in centro, quando è stato accerchiato da quattro giovani che l’hanno picchiato e derubato. Vittima della rapina avvenuta nella notte tra sabato e domenica (2 ottobre) un 25enne residente in città.

Erano le 2.15 e il ragazzo, dopo aver salutato un’amica nella zona del centro cittadino, stava facendo ritorno a casa in sella alla sua due ruote. All’altezza di piazzale Alpini, nei pressi della stazione, si è fermato e si è seduto su una panchina per fumare una sigaretta. Lì quattro giovani l’hanno accerchiato, intimandogli di consegnare loro lo smartphone. Al suo rifiuto i quattro, approfittando della zona ormai deserta per via dell’orario, l’hanno strattonato e percosso con calci e pugni, per poi strappargli il telefono di mano.

Durante l’aggressione uno dei rapinatori si è appropriato anche della sua bicicletta, che poi ha occultato sotto un telone pubblicitario allestito sulla recinzione della struttura posizionata nel piazzale. Non contenti, prima di andarsene gli hanno tolto pure il berretto firmato che indossava.

Gli aggressori si sono poi divisi e allontanati, mentre la vittima seppur dolorante è riuscita a fermare un passante a cui ha chiesto di chiamare le forze dell’ordine. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate tre Volanti della questura. Gli agenti, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, si sono messi sulle tracce dei rapinatori, rintracciandoli nelle vicinanze e arrestandoli. Uno di loro aveva ancora indosso il cappello rubato al ragazzo.

Si tratta di tre senegalesi e un marocchino, di età compresa tra i 22 e i 31 anni, irregolari in Italia. Su disposizione del pm di turno sono stati condotti nel carcere di via Gleno.

Il marocchino era già stato arrestato dieci giorni fa per il tentato furto di una bicicletta e deferito in stato di libertà sempre nella stessa serata per uno scippo con strappo ai danni di un turista tedesco.

A seguito degli accertamenti è inoltre emerso che a carico di uno dei tre senegalesi c’era un​ ordine di carcerazione da eseguire.​ ​ ​

Il 25enne vittima della rapina, oltre allo shock, ha riportato alcuni traumi agli arti superiori, alla schiena e allo sterno: per questo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate.

Gli agenti gli hanno restituito la bicicletta e il berretto, mentre sono in corso le indagini per ritrovare lo smartphone.