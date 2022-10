Nuovo test per il Volley Bergamo: giovedì sfida a Busto, sabato la presentazione

Bergamo. Ritmo intenso, in palestra e fuori, per il Volley Bergamo 1991 reduce da due consecutivi allenamenti congiunti, con Monza e Pinerolo, e pronto per un nuovo test match, ma non solo.

La settimana delle rossoblù è già nel pieno delle sedute di lavoro in palestra, riprese dopo una sola giornata di riposo, e porterà al Pala Intred la Futura Giovani Busto Arsizio per un allenamento congiunto programmato per giovedì 6 ottobre dalle 15.

Sempre il Pala Intred sarà teatro della presentazione ufficiale in programma per sabato 8 ottobre alle 18:30: ingresso libero e gratuito per l’appuntamento che segnerà l’avvio ufficiale della stagione 2022-2023 e sarà l’occasione per vedere sfilare, per la prima volta, le tredici stelle che saranno protagoniste del Campionato ormai alle porte.

Tra i tanti impegni, anche la presentazione del Warmor Gorle – Volley Bergamo 1991, la squadra rossoblù che parteciperà ai Campionati di Serie B1 e Under 18: martedì 4 ottobre alle 18, il Comune di Gorle ospiterà atlete, tecnici e dirigenti per la presentazione alle autorità e alla stampa prima dell’avvio delle gare ufficiali.

I TABELLINI

Volley Bergamo 1991-Wash4Green Pinerolo 2-2 (25-22, 19-25, 25-27, 25-16)

Volley Bergamo 1991: Bovo 6, Partenio 3, Lorrayna 15, Lanier 15, Stufi 12, Gennari 3, Cecchetto (L); Turlà 2, May 2, Cagnin 8, Cicola (L), N.e. Frosini, Nava. Allenatore: Micoli

Wash4Green Pinerolo: Grajber 5, Carletti 2, Prandi 3, Gray 8, Akrari 16, Ungureanu 17, Moro (L); Gueli (L), Renieri 10, Bussoli 3, Bortoli 1. Allenatore: Marchiaro

Battute Vincenti: Bergamo 2, Pinerolo 6

Battute Sbagliate: Bergamo 10, Pinerolo 9

Muri: Bergamo 15, Pinerolo 12

Volley Bergamo 1991-Vero Volley Monza 3-1 (25-13, 23-25, 25-15, 25-23) Volley Bergamo 1991: Bovo 8, Frosini 10, Lanier 8, Cagnin 7, Stufi 11, Gennari 3, Cecchetto (L); Partenio 5, Lorrayna 11, May 4, Cicola (L), Turlà 2, Nava. Allenatore: Micoli Vero Volley Monza: Pagliuca 6, Folie 14, Camera 2, Davyskiba 19, Bizzotto 3, Candi 13, Parrocchiale (L); Begic, Negretti (L), Diana. N.e. Badini, Belli. Allenatore: Gaspari Battute Vincenti: Bergamo 9, Monza 5 Battute Sbagliate: Bergamo 9, Monza 12 Muri: Bergamo 7, Monza 6