Martedì chiude Porta Sant’Agostino per la messa in sicurezza dopo l’urto del camion

Bergamo. Porta Sant’Agostino sarà chiusa il 4 ottobre dalle ore 9 alle ore 15 per consentire i lavori di messa in sicurezza dopo l’incidente che nella mattinata di sabato 1 ottobre ne ha danneggiato l’arco di ingresso: qualche disagio in vista per quel che riguarda la giornata di martedì, quindi, per accedere e uscire da Città Alta, poiché continuano i lavori per cercare di ripristinare porta Sant’Agostino dopo che un mezzo pesante ne ha compromesso l’ingresso.

Martedì mattina i tecnici incaricati dal Comune di Bergamo dovranno, purtroppo, provvedere a smontare il contrarco in pietra danneggiato dall’incidente: le pietre dovranno essere rimosse e trasferite in laboratorio per qualche giorno, in modo da consentirne il restauro. Entro questa settimana l’arco sarà poi riportato nella sua sede originale per essere rimontato. Sarà poi possibile rimuovere il ponteggio realizzato per prevenire eventuali ulteriori distacchi di materiali e riportare la situazione a normalità.

Nella giornata del 4 ottobre sarà quindi necessaria una sospensione del traffico veicolare da e per Città Alta lungo viale Vittorio Emanuele II e attraverso la porta stessa, per la quale rimarrà vigente – anche dopo i lavori di domattina – il divieto di transito a tutti i mezzi di altezza superiore a 2,5 metri.

Proprio in queste ore vengono posati cartelli per segnalare le limitazioni di ingresso da porta Sant’Agostino, limitazioni che non consentono anche ai mezzi del trasporto pubblico l’accesso dalla porta. Rimane possibile accedere al centro storico grazie al servizio della funicolare di Città e della linea n.3, che dall’ostello di Monterosso e dalla zona stadio sale in Città Alta attraverso porta Garibaldi.