Tensione zonale in calo alle medie latitudini, a causa del rallentamento della corrente a getto atlantica e di un ri-compattamento del vortice polare. Condizioni quindi favorevoli a rimonte anticicloniche sull’Europa centro-meridionale, che favoriranno per alcuni giorni condizioni di stabilità atmosferica su gran parte della nostra penisola.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi tre giorni con Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

Lunedì 3 ottobre 2022

Tempo Previsto: Addensamenti lungo il crinale alpino prossimo al confine, ma in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. Sereno o poco nuvoloso altrove, con possibilità per isolate formazioni nebbiose durante la notte sulle zone di bassa pianura, che localmente persisteranno fino al primo mattino.

Temperature: Minime stazionarie tra 10 e 12 gradi. Massime in lieve flessione tra 22 e 24 gradi. Zero termico in libera atmosfera tra 3500 e 3700 m.

Venti: Deboli orientali in pianura e bassa montagna. Moderati settentrionali in alta montagna oltre 2500 m.

Martedì 4 ottobre 2022

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Isolate formazioni nebbiose saranno possibili durante la notte sulle zone di bassa pianura, che localmente persisteranno fino al primo mattino.

Temperature: Minime stazionarie tra 10 e 12 gradi. Massime stazionarie tra 22 e 24 gradi. Zero termico in libera atmosfera tra 3700 e 3900 m.

Venti: Molto deboli orientali in pianura e bassa montagna. Moderati settentrionali in alta montagna oltre 2500 m con tendenza a divenire deboli.

Mercoledì 5 ottobre 2022

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di bel tempo. Possibili banchi di nebbia in pianura durante la notte fino alle primissime ore del mattino.

Temperature: Senza variazioni di rilievo.

Venti: Deboli di direzione variabile sia in pianura che in montagna.