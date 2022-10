Esce per un’escursione in Presolana e non rientra: ricerche in corso per un 28enne

Castione della Presolana. Sono in corso le ricerche di un ragazzo di 28 anni uscito nella giornata di domenica 2 ottobre per un’escursione sulla Presolana che non ha più fatto rientro a casa.

Il giovane era partito domenica mattina dal Passo della Presolana per fare le creste, dal monte Visolo verso la vetta della Presolana occidentale, con l’intenzione poi di scendere percorrendo la normale.

Aveva appuntamento con i familiari per trovarsi al rifugio Rino Olmo, ma quando dopo ore non lo hanno visto arrivare hanno deciso di dare l’allarme.

La centrale ha attivato i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino, che ha messo a disposizione quattro squadre: tre hanno ripercorso le creste che il ragazzo aveva indicato come suo itinerario, anche durante la notte, coadiuvate dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

L’ultima squadra è invece andata verso nord.

La zona è stata anche sorvolata dall’elicottero del 118 dell’Areu di Sondrio, abilitato al volo notturno, ma la perlustrazione per ora non ha dato risultati.

Le ricerche proseguono anche nella mattinata di lunedì.