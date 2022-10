Atalanta avanti a tutto Gasp: il primato non è merito solo della difesa

Ademola mia. Come alla prima giornata contro la Sampdoria, fa gol Lookman, stavolta grazie alla perla di un fuoriclasse, Luis Muriel che offre al compagno un cioccolatino solo da scartare e gustare. Perché è un pallone che vale altri tre punti, per arrivare a quella quota 20 che l’Atalanta prima d’ora mai aveva toccato nella sua storia, nelle prime 8 giornate.

Certo, ripensando che ad agosto ci si avvicinava all’inizio di questo campionato senza obiettivi e poi la Dea tiene la testa dalla prima giornata, tutto questo ha qualcosa di incredibile. Duri quel che duri, la maglia rosa in condivisione col Napoli è un premio che questa Atalanta si sta meritando, passo dopo passo, riconquistando anche il fortino di casa che sembrava stregato, dopo la stagione scorsa.

È indubbiamente un’Atalanta diversa: non più la macchina da gol, ma continua a stare fuori anche un certo Zapata, forse tornerà fra 15 giorni…e anche se può sembrare monotono e stucchevole fare riferimenti al passato, si potrebbe ricordare che l’anno scorso fino all’ottava giornata Duvàn aveva fatto 4 gol e 2 assist, Ilicic 2 gol, Pasalic 1 gol e ben 4 assist e il croato manca ancora all’appello nel tabellino dei marcatori, quest’anno.

Insomma, non è proprio così semplice fare a meno dei gol di Zapata e Ilicic. Aggiungiamo Pasalic e naturalmente uno come Muriel, che l’anno scorso aveva giocato solo quattro partite su otto e segnato un gol. Quest’anno ancora nessuno. Però abbiamo visto quanto può essere decisivo un Lucho ispirato, il fuoriclasse che col dribbling, con la sua invenzione ti può far saltare il banco e cambiare volto a una partita che sembrava bloccata, come quella con la Fiorentina.

Per chiudere il confronto con lo scorso anno, ci sono tre gol in meno fatti (11 contro 14), ma ben 7 in meno subìti dall’attuale miglior difesa del campionato (3 contro 10). Quindi la forza della Dea sta nella difesa? Sarebbe riduttivo attribuire il merito solo a chi sta dietro, perché parafrasando il vecchio detto ‘la miglior difesa è l’attacco’, l’Atalanta che prende pochissimi gol deve ringraziare il lavoro in pressione dei suoi attaccanti, la diga di De Roon e di un sempre spettacolare Koopmeiners, per constatare poi che anche i giovani Okoli e Scalvini sanno fare reparto con un vecchio guerriero come Toloi, costretto a fermarsi (speriamo per poco) e rimpiazzato nel finale da un altro gran combattente come Demiral.

Assieme a loro continua sicuro il rendimento di Sportiello e a questo punto il gioco è fatto.

Però, appunto, non è un solo reparto che si deve prendere i meriti, ma tutta la squadra che non perde mai la testa sia avendo la pazienza di aspettare il momento giusto per portarsi in vantaggio, sia nel restare ordinata e equilibrata anche di fronte alla reazione viola. Un’Atalanta, come ha sottolineato il Gasp, con tanta intensità come ai bei tempi, capace di raccogliere al massimo l’energia che le trasmette il suo pubblico, in particolare la Curva Pisani ma anche la Sud e uno stadio ormai esaurito per abitudine.

Se poi ammiriamo il Napoli capolista per la bellezza del suo calcio, non possiamo liquidare i ‘nostri eroi’ come brutti ma buoni: il primo posto non te lo regala nessuno e, se è vero che il primo tempo con la Viola è stato molto bloccato per non dire noioso, però nel finale della prima parte l’Atalanta si è accesa e ha fatto vedere quel che avrebbe saputo fare anche dopo. Ha alzato i ritmi, è entrata più spesso in area fino a ottenere quel gol che, al momento, le basta per vincere.

Naturalmente il grande merito va al comandante della nave, a Gasperini che salta da un record all’altro con una facilità incredibile, ora le 299 partite in nerazzurro come Mondonico, in attesa di superarlo. E quando Gasp parla dell’energia ritrovata in questa Atalanta, basta sentirlo in conferenza stampa: tranquillo, sorridente almeno finchè non gli ricordano le sfide perse lo scorso anno con la Fiorentina, le polemiche, i gol negati. Allora scatta la reazione del tecnico che non si accontenta mai: così capisci dove l’Atalanta va a prendere tutta questa energia, se non dal suo allenatore.

Avanti così, con la forza di un gruppo che, al di là delle raccomandazioni scaramantiche del presidente Percassi sulla quota salvezza da raggiungere a 40 punti, può continuare a regalare gioie insperate ai suoi tifosi.