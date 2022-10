Anziano trovato morto in casa in Malpensata, non rispondeva alle chiamate da almeno 2 giorni

Bergamo. I parenti non riuscivano a contattarlo da un paio di giorni. Così, preoccupati, hanno lanciato l’allarme.

Domenica pomeriggio (2 ottobre), verso le 14, gli agenti della Questura di Bergamo hanno raggiunto l’abitazione dell’anziano, 78 anni, nel quartiere Malpensata. Non riuscendo ad entrarvi in contatto, con l’ausilio dei vigili del fuoco hanno deciso di sfondare la porta blindata dell’abitazione, trovando all’interno il corpo senza vita dell’uomo, secondo i rilievi deceduto per cause naturali.

Sul posto anche l’automedica e l’ambulanza, ma per l’anziano non c’era già più nulla da fare.