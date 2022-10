Visionary Days 2022, Gori: “Bergamo può essere punto di riferimento per i giovani”

Il prossimo 3 dicembre Bergamo ospiterà i Visionary Day 2022, evento nazionale che per la prima volta riunirà in forma ibrida (streaming e presenza) migliaia di giovani per confrontarsi insieme sui cambiamenti e sul tema del Futuro.

Lo scorso hanno in poche ore i posti sono andati via come il pane, segno di come i giovani abbiano voglia di non subire più decisioni da altri, ma attuare loro stessi il vero cambiamento.

Anche a Bergamo le attese sono alte in termini di presenze (1.000 posti in presenza e 1.500 tramite streaming), e i giovani orobici non vedono l’ora di confrontarsi e dare forma al proprio futuro, come ha ribadito anche il sindaco Giorgio Gori: “ Un’occasione per i nostri giovani di dialogare, ma anche per la città è un’opportunità per rendersi riconoscibile come città amica dei giovani”.

GORI: “OBIETTIVO AUMENTARE CONSUMO CULTURALE DEI CITTADINI”

“Abbiamo cercato di aprire più interlocuzioni possibili con la città, con la rappresentanza locale, e i giovani sono molto dentro attraverso mille progetti – continua il sindaco -. Credo che sia l’opportunità per loro di viverla come protagonisti, non solo da spettatori”.

Bergamo nel 2023 sarà Capitale Italiana della Cultura, tema molto caro dell’amministrazione pubblica bergamasca: “ Con i Visionary Days vogliamo aumentare il consumo culturale non solo dei giovani, ma di tutti i cittadini”.

“Il lavoro più complicato che fa un’amministrazione pubblica è quello di ascoltare i cittadini. Visionary sarà una grande occasione di ascolto”, ha aggiunto a margine Giacomo Angeloni, assessore all’innovazine del comune di Bergamo.