Uno scrigno di cultura: è Mlol Scuola, la biblioteca digitale per gli istituti superiori

Bergamo. Uno scrigno di cultura composto da libri, documenti, immagini, video, mappe, materiali digitali, giornali da tutto il mondo. Un patrimonio dal quale attingere a piene mani, gratuitamente fino al 2024.

È Mlol Scuola, la biblioteca digitale messa a disposizione degli istituti superiori di tutta la provincia dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca. Un progetto studiato appositamente per supportare la didattica, la ricerca, le letture condivise, per accompagnare docenti e studenti negli approfondimenti e nella promozione alla lettura mettendo loro a disposizione oltre 80mila e-book, 500 audiolibri, 7mila quotidiani e riviste da 90 Paesi e in 40 lingue, 3mila oggetti digitali offerti da musei, enti, associazioni culturali.

La Rbbg ha presentato questa opportunità ai dirigenti delle scuole superiori della provincia di Bergamo che si sono dimostrati interessati ad approfittare l’offerta: a loro gli esperti di Horizon, la società che ha sviluppato la piattaforma, hanno mostrato in un incontro online tutte le potenzialità di Mlol scuola.

Vincenzo Cubelli, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, ha sottolineato l’importanza di aderire al progetto: “La proposta è molto interessante perché consente l’implementazione delle biblioteche scolastiche e del patrimonio digitale di ogni scuola secondaria di secondo grado”.

Il presidente della Rete bibliotecaria Gianluca Iodice ha illustrato le intenzioni che sono alla base di questo interessante sistema: “Mlol scuola fa parte del piano di sviluppo della Rbbg e vuole offrire agli istituti superiori uno strumento innovativo di promozione della lettura, con potenzialità didattiche molto ampie. È un primo passo, in futuro vogliamo lavorare sulla creazione di punti prestito nelle scuole e su progetti di coinvolgimento degli studenti. Possiamo offrire Mlol alle scuole grazie a risorse economiche che ci arrivano dalla Provincia di Bergamo”.

Per il primo anno il servizio offerto sarà quindi finanziato dalla Rete, mentre a partire dal 2024 sarà richiesta una quota di circa 1000 euro annue ad ogni scuola aderente. Ma, come specifica il presidente “esistono diversi bandi del Ministero della Cultura dedicati alle forniture di materiale e servizi destinati alle biblioteche scolastiche. Se gli istituti partecipano, possono destinare al proseguimento di Mlol parte del denaro ottenuto”.

Tanti gli esempi delle potenzialità offerte da questa piattaforma. Consente letture condivise per tutta la classe, grazie ad un sistema che permette di prendere in prestito numerose copie contemporaneamente, senza attese né code, come invece succede per Mlol classica o per i libri cartacei, dove il numero di copie disponibili è limitato.

Nel sistema ci sono inoltre 3 milioni di contenuti Open: audio, immagini, video e testi selezionati attraverso la metadatazione su indicazioni di insegnanti e bibliotecari, per i quali non c’è scadenza nel prestito, a differenza degli ebook per i quali il prestito scade ogni 15 giorni.

Ci sono poi le Liste, ovvero elenchi di contenuti su argomenti specifici selezionati da tutti coloro che possiedono un account, che possono essere condivisi con altri utenti.

Storia è una funzione che permette di creare un percorso narrativo per immagini e testi, diapositive digitali che raccontano e approfondiscono un argomento, messe a disposizione da enti culturali.

Mlol scuola non è solo un supporto importante per la didattica, in grado di offrire spunti nuovi, percorsi ad hoc, contenuti stimolanti per docenti e studenti.

È anche uno strumento altamente inclusivo, con numerose funzioni dedicate a persone ipovedenti o sordomute, a persone con disturbi dell’apprendimento, con dislessia. Ci sono ad esempio audiolibri che possono sincronizzare la lettura con il testo evidenziato per facilitare la lettura.

Stefano Rinaldi, coordinatore della Rete Bibliotecaria Bergamasca, elenca i numerosi istituti superiori che già utilizzano la Media Library Online della Rbbg, già disponibile e attiva per tutti gli utenti che desiderano utilizzare questo servizio e che permette l’accesso agli oltre 4 milioni di libri presenti nelle 218 biblioteche bergamasche. Ma sottolinea: “Mlol Scuola ha dei parametri diversi, è studiata proprio per facilitare la didattica e consente ad ogni scuola di avere la propria biblioteca scolastica digitale, che può essere anche integrata ad una biblioteca scolastica fisica. E il prossimo progetto al quale sta lavorando la Rete è quello di poter rendere gli istituti superiori dei punti di prestito, dove gli studenti possono ordinare i libri e farseli recapitare a scuola attraverso il prestito interbibliotecario”.

Le secondarie di secondo grado che vogliono aderire a Mlol Scuola lo possono fare compilando il form presente nella mail di invito alla presentazione del progetto, che l’Ufficio scolastico provinciale ha inviato a tutti gli istituti superiori della provincia: c’è tempo fino al 16 ottobre per dare la propria disponibilità, poi il servizio verrà attivato a partire dal 7 novembre.

Per questo primo anno di sperimentazione, la Rbbg fornisce gratuitamente anche tutto il supporto iniziale ai docenti referenti, necessario a cominciare la propria avventura all’interno di questa enorme biblioteca digitale. Ci sono appositi corsi di formazione online e approfondimenti di contenuti dedicati a utenti e scuole.