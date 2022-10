Un altro pareggio: l’AlbinoLeffe stecca anche contro il Lecco

Bergamo. Prosegue il digiuno di vittorie dell’AlbinoLeffe, che non riesce a conquistare i tre punti nemmeno nella sesta giornata del girone A di Serie C. A Zanica allo Stadium arriva soltanto un pareggio nell’anticipo contro il Lecco: è il quarto stagionale, a fronte di due sconfitte e, appunto, zero successi.

Senza l’esperienza di Cori causa febbre e con il neoacquisto Petrungaro non ancora in condizione di giocare, l’Abinoleffe parte meglio e nel giro di pochi minuti arriva un paio di volte alla conclusione, prima che anche il Lecco riesca a farsi vedere dalle parti di Pagno. La spinta bluceleste appoggiandosi soprattutto su Cocco viene premiata quando Manconi al 28’ riesce a sbloccare: destro sul secondo palo preciso a rientrare.

Il punto del pari arriva nella ripresa grazie ad una perla di Galli, subentrato all’intervallo a Maldonado: un bellissimo esterno dal limite che non lascia scampo a Pagno. La reazione dei seriani è furiosa e porta diverse occasioni nel finale di gara, ma nessuna rete.

L’1-1 finale permette ai seriani di salire a 4 punti, in attesa che scendano in campo tutte le altre gare in programma tra domenica e lunedì.

“Manca un po’ di freschezza – ha spiegato Mister Biava nel post gara – tanti giocatori le hanno giocate tutte da titolari ed è difficile mantenere il ritmo alto per 90 minuti. Dopo il vantaggio in un buon primo tempo ci sono state occasioni. Sull’1-1 abbiamo commesso un’ingenuità in uscita”.

I seriani torneranno in campo mercoledì 5 alle 18.00 sul campo della Pro Patria in Coppa Italia, poi il 9 in campionato, in casa contro il Novara.

ALBINOLEFFE – LECCO 1-1

MARCATORI: Manconi (A) al 28’ pt, Galli (L) al 12‘ st.

ALBINOLEFFE: Pagno, Milesi, Marchetti, Saltarelli, Gusu (dal 30’ st Ntube), Doumbia (dal 16’ st Brentan), Gelli F., Piccoli, Tomaselli, Cocco (dal 41‘ st Zoma), Manconi. All. Biava (A disp.: Pratelli, Facchetti, Muzio, Concas, Rosso, Borghini, Genevier, Toma).

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Zambataro, Lakti (dal 44’ st Ilari), Maldonado (dal 1’ st Galli), Zuccon (dal 1‘ st Girelli), Giudici, Eusepi (dal 15’ st Mangni), Pinzauti (dal 30‘ st Buso). All. Foschi (A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Rossi, Lepore).

ARBITRO: Canci di Carrara, coadiuvato da Chichi di Palermo, Rignanese di Rimini e Aloise di Lodi (quarto uomo).

AMMONITI: Gusu e Saltarelli (A); Eusepi, Battistini ed Enrici (L).

RECUPERO: 0+5’