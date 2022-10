Il Centro Meteorologico Lombardo ha pubblicato domenica 2 ottobre il bollettino ufficiale con le previsioni meteo sulla nostra regione a cura di Simone Beretta.

ANALISI SINOTTICA

Campo barico in graduale aumento sulla nostra penisola, grazie all’estensione di una curvatura anticiclonica figlia dell’anticiclone delle Azzorre, il quale nei prossimi giorni, andrà ad interagire con l’alta pressione subtropicale, estendendosi poi su gran parte dello scacchiere centro meridionale Europeo. Ne conseguirà sulla nostra regione una certa stabilità atmosferica almeno fino a giovedì 6 . Temperature in ripresa, con valori che si porteranno nella media del periodo o leggermente oltre. Possibile formazione di nebbie o foschie dense nella notte sulla bassa padana.

Domenica 2 ottobre 2022



Tempo Previsto: Al mattino cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso per stratificazioni alte e sottili, in graduale dissolvimento entro tarda mattinata. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso ovunque, fatto salvo per i settori prealpini orobici dove potranno formarsi temporanei addensamenti, ma con basso rischio di precipitazioni.

Temperature: In pianura. Massime in aumento con valori compresi tra 21-24°C con picchi fino a 26°C sul pavese e basso mantovano

Minime tra 9-12°C con valori lievemente superiori nei grossi centri urbani

Zero termico a metà giornata attorno a 3600 metri

Venti: In pianura deboli a regime di brezza

In quota a 2000 metri deboli a tratti moderati da Nord ovest

Lunedì 3 ottobre 2022

Tempo Previsto: Nella notte e fino al mattino generalmente poco nuvoloso quasi ovunque. Annuvolamenti più consistenti e compatti lungo il crinale alpino e prealpino di confine. Non si escludono brevi piovaschi sul livignasco. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso ovunque.

Nebbia o foschia densa nottetempo nelle valli e sulla bassa pianura.

Temperature: In pianura stazionarie

Massime comprese tra 21-24°C

Minime tra 9-12°C

Zero termico a metà giornata attorno i 3500 metri

Venti: In pianura deboli a regime di brezza

In quota a 2000 metri deboli a tratti moderati settentrionali

Martedì 4 ottobre 2022

Tempo Previsto: Generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio possibili temporanei passaggi innocui, di leggere stratificazioni. Foschie dense o locali banchi di nebbia nottetempo nelle valli e sulla bassa pianura

Temperature: In pianura stazionarie le massime, in leggero aumento i valori minimi.

Massime comprese tra 21-24°C con valori leggermente superiori in ambito metropolitano

Minime comprese tra 11- 13°C

Zero termico in aumento, a metà giornata attorno i 3900 metri

Venti: Deboli occidentali