Finalmente Muriel! Brilla il colombiano, Koopmeiners e Okoli sicurezze

Sportiello 6,5 : Numero 57 di maglia con l’etichetta del dodicesimo. Non vedeva l’ora di fare sapere che c’è anche lui. Senza disturbare pure da ex, brivido nel primo tempo (20’) quando vuole fare il Musso della gara con la Cremonese. Sicuro sulle palle alte, attento con i piedi, “La porti un bacione a Firenze”.

Toloi 6,5 : Settimana magica con la nazionale. Nessuno come lui a fare la diagonale (5’ 2t), vale un gol.

Demiral (29’ 2t) Sv

Okoli 7 : Continua il rodaggio nella serie maggiore, difende bene su Kouamé senza sbavature.

Scalvini 6,5 : Procura pronti via il giallo a Jack Bonaventura, l’agilità di Ikoné lo limita nelle ripartenze. Quando c’è da difendere nel finale di testa tiene a farsi rispettare.

Hateboer 6 : È diventato scrupoloso, tra Biraghi e Saponara chiude il casello Bergamo.

De Roon 6,5 : Si dedica a Barak, poi nel finale a chiudere ogni inserimento avversario. Lavoro oscuro di quantità e esperienza al servizio dei compagni che andavano in difficoltà.

Koopmeiners 7 : Avrebbe la palla gol su prezioso assist di Muriel con Terracciano che è più veloce a chiudergli l’orizzonte. Poi distribuisce con la consueta abilità e saggezza tattica che lo porta ad aiutare quando serve nelle chiusure.

Soppy 5,5 : Più di lui i mocassini fosforescenti. Troppo poco per quello che vorrebbe Gasp.

Maehle (10’ 2t) 6 : Brilla con la sua nazionale, non si ripete con la Dea. Divora un assist di Muriel facendosi ipnotizzare da un Terracciano già cianotico. Le sue ripartenze creano occasioni che non vengono sfruttate.

Ederson 5,5 : Da una prestazioni con alti e bassi c’è sempre da salvare qualcosa, come leggere un libro a metà e sperare che il prossimo sia migliore. Lo sarà per la prossima partita perché il passo migliora.

Pasalic (10’ 2t) 6,5 : Il suo ingresso porta le alternative per sbloccare la gara. Prezioso per gli improvvisi inserimenti ad aprire la difesa vi9la

Lookman 6 : Veloce e brillante spesso nel saltare l’uomo senza arrivare mai alla conclusione. Su invito a nozze di Koopmeiners imita in peggio Maehle senza trovare la porta.

Malinovskyi (29’ 2t) Sv



Muriel 7 : L’ultimo fuoriclasse rimasto a Bergamo a fare la differenza. Altra categoria quando tocca la palla e illumina come per l’assist a Koopmeiners. Nel primo tempo un paio di volte vicino al gol, inventa un cioccolatino svizzero per Lookman al quarto d’ora della ripresa che vale la vittoria e il tripudio sotto la Nord, autentico dodicesimo uomo.

Hojlund (29’ 2t) Sv

Gasperini 7 : Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce. Gasp si è cacciato in un problema esistenziale, seppur fubbaliero. La Dea che vorrebbe è quella del cuore, salvo vincere con quella della ragione e della nuova consapevolezza, soprattutto difensiva. Restituisce a Italiano le ultime tre sconfitte consecutive. Chapeau.