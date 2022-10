Orso nei boschi di Lenna, un residente sente il verso. I Forestali: “In Valle ce ne sono due”

Lenna. Strani rumori, un ruglio prolungato, alberi che si muovevano, come se qualcuno si stesse grattando la schiena contro il fusto. Che l’orso sia tornato nei boschi della Valle Brembana? Molto probabile, secondo i carabinieri Forestali di Bergamo.

Poco dopo la mezzanotte, tra venerdì e sabato primo ottobre, un residente di Lenna, ha udito il verso di un animale nel bosco dietro la sua abitazione, che si trova nella frazione di Cornamena, al di là del Brembo, in una zona isolata a ridosso del sentiero che porta al masso erratico.

Stava fumando una sigaretta sul balcone quando ha visto le cime degli alberi muoversi e ha sentito un verso strano. Lui è un cacciatore, quindi riconosce il bramito del cervo, che in questo momento dell’anno è in amore ed è solito emettere vocalizzi per dimostrare tutta la sua forza e conquistare l’harem delle femmine.

Non era un bramito ma era un ruglio, il verso dell’orso. Per avere una conferma che non si stesse immaginando tutto, ha chiamato la sua compagna, che lo ha raggiunto sul balcone e ha teso l’orecchio. Anche lei ha sentito quello strano rumore e ha chiaramente visto gli alberi muoversi come agitati da qualcuno alla loro base.

Sabato mattina il lennese ha chiamato i carabinieri Forestali per effettuare la segnalazione.

Il sindaco di Lenna Jonathan Lobati, appresa la notizia, ha chiesto loro conferma: “Sì, mi hanno detto che molto probabilmente si trattava di un orso. Ne hanno avvistati addirittura due qui in Valle Brembana, quindi la segnalazione del mio concittadino era attendibile. Non ne hanno la certezza perché ancora nella zona della Cornamena non hanno rilevato tracce del plantigrado, ma è verosimile che si aggiri per i nostri boschi”.