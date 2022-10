Nasce Lares, brand d’abbigliamento dedicato alle Orobie: “Parte del ricavato per valorizzarle”

Foppolo. “Follow your ridge”. “Segui la tua cresta”. Questa la tagline di Lares, un nuovo brand di abbigliamento dedicato alle Alpi Orobie. Un brand ideato da due ragazzi della Valle Brembana che hanno deciso di fare dei propri “luoghi del cuore” un vero e proprio marchio, attraverso il quale dare anche una mano al territorio.

“La nostra storia nasce sulla cima del monte Pegherolo, a 2369 metri sul livello del mare. Amiamo le nostre montagne, volevamo trasmettere questo sentimento anche agli altri, a chi vive le nostre zone, a chi le frequenta nei weekend e anche a chi ancora non le conosce”. Così Arrigo e Jacopo spiegano l’idea alla base di Lares: “Un brand con il quale condividere i nostri luoghi del cuore, per permettere a tutti, a chi va in montagna e a chi no, di portare con sé una parte di Orobie”.

Amici da una vita, i 28enni Arrigo Berera (ingegnere) e Jacopo Maffiuletti (digital strategist), entrambi di casa a Foppolo, hanno dato al proprio progetto un nome in dialetto, che si sposa però bene anche con le più moderne tendenze del marketing: “Abbiamo scelto un nome che potesse accogliere in sé tradizione (Làres in dialetto bergamasco indica il Larice) ed innovazione, che fosse allo stesso tempo corto ed orecchiabile”.

Il larice, infatti, è una pianta molto presente lungo le vette orobiche. I suoi colori sono l’arancione (ad indicare la stagione autunnale) e verde (come la primavera): colori scelti da Arrigo e Jacopo per il loro logo.

Prodotto di punta sono, per ora, le magliette. “Il nostro obiettivo è quello di far diventare le nostre Orobie dei veri e propri simboli, da portare su capi d’abbigliamento casual, che possano essere indossati in diverse occasioni, per trasmettere la passione per la montagna nella vita di tutti i giorni”.

Così sui capi d’abbigliamento di Lares prendono nuova forma il monte Pegherolo (Mezzoldo-Valleve), il Pizzo del Diavolo (Carona), il monte Aga (Carona) e i Laghi Gemelli (Branzi). “L’obiettivo è quello di creare un logo ad hoc per ogni montagna dell’arco orobico, che possa essere riportato poi sulle nostre magliette e gli altri prodotti”.

Prodotti di Lares che sono disponibili online sul sito ufficiale laresalps.com. “L’online è il nostro punto di partenza – spiegano gli ideatori del progetto, nato ad inizio 2022 – ma ci piacerebbe collaborare con i rifugi o con qualche attività locale, per essere presenti sul territorio anche materialmente”.

La collaborazione con il territorio è parte integrante del progetto, che si vuole differenziare dall’essere solo un brand di abbigliamento.

“La nostra idea non nasce con l’intento di creare una fonte di guadagno, ma vorremmo essere d’aiuto anche alle nostre realtà locali, per restituire qualcosa ad un territorio a cui teniamo tanto”.

Una parte del ricavato di ogni ordine verrà infatti utilizzato per supportare le Orobie, aiutando iniziative locali e la valorizzazione di montagne e laghi che rendono unica la Valbrembana. “Vogliamo che Lares diventi un brand che possa dare una mano materiale al territorio, non solo come promotori delle sue montagne. Ci piacerebbe, in futuro, affrontare anche le problematiche che affliggono la nostra valle, come l’emergenza provocata dal bostrico oppure la carenza idrica”.

Arrigo e Jacopo hanno ideato poi un “manifesto della Val Brembana”, ideale messaggio che accompagna i prodotti di Lares: “Tratta ogni valle come se fosse la valle del tuo cuore, rendi il mondo un posto migliore di quello che hai trovato, ricorda che ogni vetta è raggiungibile”.

Un messaggio che guarda al futuro, come il motto di Lares. “Il nostro motto è ‘Follow Your Ridge’ (Segui la tua cresta) perché crediamo che ognuno debba sempre dare il massimo per raggiungere le proprie mete”.