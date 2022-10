Mina Settembre, Pupi Avati o Ncis Los Angeles? La tv del 2 ottobre

Per la prima serata in tv, domenica 2 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Una seconda possibilità: Mina e Gianluca si sono presi una vacanza a Procida, qualche mese dopo la scoperta che ha cambiato per sempre le – loro vite. L’idillio viene però interrotto dalla notizia di un attentato che coinvolge Claudio. Mina torna subito a Napoli e, vederlo in ospedale, le fa un effetto tale da spingerla a pensare che forse il loro rapporto merita una seconda possibilità.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Terra di confine”: Kensi, sotto copertura, viene coinvolta in una sparatoria al confine con il Messico. Riesce a salvarsi insieme a Rosa, una ragazzina messicana immigrata illegalmente, ma entrambe sono ferite…

RaiTre alle 21.20 proporrà “Città Segrete”. Cinque serate evento, cinque città, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi di cinque grandi capitali: Venezia, Roma Cristiana, Firenze, Genova e Vienna.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 con il talk-show “Zona bianca“, condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è l’arena“, condotto da Massimo Giletti.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Scherzi a parte”, condotto da Enrico Papi.

Pr chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Viaggio nell’isola misteriosa”; su Rai4 alle 21.20 “Run Hide Fight – Sotto assedio”; su La5 alle 21.05 “Windstorm 5 – Uniti per sempre”; su Iris alle 20.55 “Sobibor – La grande fuga”.

Su Rai5 alle 21.15 “Pupi Avati – La Tavola Racconta (Compagnia Aldes)”. Pupi Avati ci accompagna, attraverso i suoi film, nella cultura della grande tradizione culinaria emiliana e romagnola. Accanto al racconto del Maestro, le testimonianze di molti dei suoi protagonisti: Gianni Cavina, Alessandro Haber, Carlo Delle Piane, Lino Capolicchio…

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Young sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai