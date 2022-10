La festa dei nonni nell’era delle speculazioni: “Due mesi di pensione per pagare le bollette”

“Domenica 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni, una celebrazione che merita una serie di riflessioni, quest’anno ancora più amare che in precedenza”. In occasione della ricorrenza Caterina Delasa, segretaria generale di FNP CISL Bergamo, introduce elementi importanti per i quasi 200mila nonni della provincia di Bergamo.

“La grande speculazione avviata da qualche tempo sulle fonti di energia, come anche su materiali utili alle imprese e alle azienda, sta comportando una formidabile impennata di prezzi che si ripercuotono sulle bollette delle famiglie e, di conseguenza, degli anziani. In provincia di Bergamo l’importo medio delle pensioni è di poco superiore ai 1000 euro. In base ai dati Arera, per una famiglia media italiana, si prevede per il 2022 un aumento della spesa annuale della bolletta per il gas di 888 euro e per l’energia elettrica di 672 euro, per un totale di 1.560 euro. Ora, se a questa cifra aggiungiamo il complessivo aumento dei prezzi di prodotti e servizi nel nostro Paese, ci rendiamo conto come di fatto vengano a polverizzarsi almeno due mensilità di una pensione media”.

C’è poi l’aspetto “familiare” del rapporto con i nonni: secondo una recente ricerca il 40% dei nonni lo fa “a tempo pieno”, spesso anche intervenendo economicamente per coprire i “buchi” che le famiglie giovani si trovano a affrontare. È di circa il 37% il numero delle famiglie che riceve dai nonni un determinante contributo al reddito familiare.

“Inutile nascondersi che in questi tempi le difficoltà di arrivare alla fine del mese degli anziani saranno sempre maggiori, e come per loro anche per le famiglie che si di loro fanno conto. Tocca alle forze politiche, soprattutto della nuova maggioranza che comporrà il governo trovare le soluzioni per intervenire su questa situazione per contrastare la crisi economica e riuscire così a ridare il valore e il giusto significato alla figura dei nostri ‘vecchi’, troppo spesso considerati solo in termini di persone che hanno bisogno di assistenza e non anche per l’inestimabile dote di saperi e conoscenze che possono regalare al nostro presente. Aver la fortuna di vivere assieme ai nonni dovrebbe fare da richiamo per tutti noi nel ricordare ogni giorno quanto il loro sostegno è stato ed è tuttora importante nella vita delle nostre famiglie. È per questo – conclude Delasa – che come sindacato dei pensionati continueremo ad impegnarci per promuovere la completa e sempre più necessaria solidarietà tra le generazioni, eliminando tutte quelle convinzioni sbagliate che, in questi anni, hanno contribuito ad acuire lo scontro generazionale, ignorando invece la profonda vicinanza che esiste tra giovani e anziani, tra nonni e nipoti, e quindi tra passato e futuro”.