Il Partito Democratico? Si trasformi da subito ad ogni livello: a partire da quello locale

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Alzano Viva.

L’Associazione Alzano Viva – dal 2016 attiva nel territorio di Alzano Lombardo, in Consiglio Comunale fino ad ottobre 2021 e nell’ultimo anno (avendo scelto di non partecipare ad elezioni) soggetto di azione civica e politica insieme alla Comunità mediante l’avvio di un gruppo aperto di Cittadinanza attiva – alla luce dei risultati elettorali nazionali, che vedono la sconfitta del Partito Democratico e di tutto il fronte progressista, ritiene importante rivolgersi al maggior partito di opposizione per condividere le proprie riflessioni, in vista di un auspicabile e necessario processo di radicale ricostruzione.

LA CRISI

Alla luce delle nostre osservazioni ed esperienze, riteniamo che uno dei fattori fondamentali della lunga crisi, che si manifesta oggi nel dato elettorale, sia stata l’incapacità del Partito Democratico di dare il giusto ruolo al mondo civico preservandone le identità, il significato plurale e l’indipendenza, indispensabili per mantenere viva e produttiva l’aggregazione delle persone che quotidianamente operano nelle comunità con progetti e piccoli/grandi percorsi di crescita sociale e culturale.

C’è stata grande difficoltà ad aprire un dialogo paritario ed a rinunciare a logiche di apparato che mirano a preservare il controllo politico entro il sistema del partito.

La visione del rapporto col mondo civico, a parole sempre invocato, si è spesso polarizzata nei momenti elettorali come percezione di una competizione ‘nel proprio campo’, più che di una sinergia. Si sono manifestate spesso l’autoreferenzialità e la presunzione di autosufficienza di gruppi dirigenti che sembravano operare principalmente per conservare il ruolo del Partito.

URGENZA DELL’AZIONE

Mentre il nuovo governo conservatore è ancora in fase di strutturazione, è necessario mobilitare da subito quelle forze positive ed interessate che stanno soffrendo della vittoria della destra e sentono il bisogno di prospettive più ampie ma al contempo più unitarie.

Serve una trasformazione sincera e profonda delle priorità, dei metodi, dei linguaggi. Servono proposte lungimiranti e azioni concrete e significative per la vita dei Cittadini, per attrarre anche

quelli finora silenti, tuttavia desiderosi di cambiamento e in attesa di un’opportunità per mettersi in gioco.

COSA FARE

Il nostro appello è che il Partito Democratico sappia trasformarsi e cominci subito, ad ogni livello a partire da quello locale, un dialogo costruttivo con soggetti di cittadinanza, associazioni, gruppi di opinione, mondo della cooperazione, movimenti per l’ambiente e per i diritti, giovani propositivi, volontariato e realtà che oggi formano una rete di riferimento per il proprio territorio, finora inascoltata dalla politica. E lo faccia senza l’arroganza manifestata purtroppo da Boldrini, che, per reazione alle critiche forti di alcune giovani donne scese in piazza, le invita a far rappresentare le proprie istanze dalla destra. Perché questo è successo: una parte dei cittadini che si sono sentiti abbandonati è andata proprio a destra!

E lo faccia con scelte coraggiose e nette, comunicate in modo chiaro, senza il timore di scontrarsi con lo status quo, senza tergiversare in modo ondivago come è accaduto in merito ai temi della cittadinanza e della questione migratoria. Senza il timore di perdere un ruolo di supremazia per la difesa del quale si sono enormemente indeboliti i rapporti con il territorio.

Per quel che ci riguarda, l’Associazione Alzano Viva si è già a suo tempo espressa per la necessità a livello locale di un confronto tra pari, capace di elaborare temi reali con spirito critico, di ricercare proposte innovative, di condividere alcune battaglie.

Forse un anno fa i tempi non erano maturi, ma anche le elezioni locali del 2021 hanno dimostrato che senza quel percorso da noi proposto una parte consistente degli elettori rinuncia al suo voto.

E questo è un lusso che il Paese (non solo e non tanto il PD) non può più permettersi.

Per questo Alzano Viva rinnova oggi, insieme ad un appello generale, la propria disponibilità all’avvio di un confronto locale serio, aperto, plurale, nel rispetto delle unicità di ciascuno. Con l’intento di rinforzare i processi partecipati e costruire le iniziative che mettono a disposizione dei Cittadini gli strumenti per comprendere e agire.

Confidiamo di vedere a livello regionale e provinciale una svolta significativa e di avere a livello locale un riscontro. Cogliamo l’occasione per fare i nostri auguri a Vinicio Peluffo per la sua elezione in Parlamento. Abbiamo avuto modo di conoscerlo come persona seria e capace, con una attenzione costruttiva al dialogo oltre i ‘confini’ stretti del partito. Ci auguriamo che possa continuare a lavorare in questo senso.

Cordialmente

Il Direttivo Alzano Viva