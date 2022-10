Gori accanto alle donne iraniane per difendere i loro diritti

Il Sindaco di Bergamo ha scelto twitter per esprimere la sua solidarietà e vicinanza alle donne iraniane che si stanno battendo per i loro diritti.

"Da 40 anni la repubblica islamica reprime i diritti delle donne iraniane. Le donne che si ribellano vengono picchiate, arrestate, o uccise, com’è successo a #MashaAmini. Ora il regime ha staccato internet per coprire la repressione. Condividiamo questo video. #IranProtests2022"

A due settimane dalla morte di Mahsa Amini, ragazza curda di 22 anni, in vacanza con i familiari a Teheran, arrestata dalla "polizia morale" perché alcune ciocche di capelli fuoriuscivano dal suo velo, picchiata fino a farla entrare in coma e così morire di morte cerebrale. In seguito altre donne in Iran sono state uccise dalla polizia, e in tutto il mondo si sono sollevate proteste in difesa delle donne dell'Iran.

Sabato 1° ottobre sono state molte le manifestazioni in tutto il mondo a difesa delle donne iraniane. Anche Bergamo, con il suo primo cittadino, non ha mancato di far sentire la sua voce.