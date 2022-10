Gasperini si gode il successo casalingo: “Abbiamo avuto un’energia superiore”

Bergamo. L’Atalanta è ancora in testa alla classifica di Serie A, pari con il Napoli, dietro solo per differenza reti. Altra giornata, altro giro in vertice. Gian Piero Gasperini si gode il primiato seppur in coabitazione, ma anche la voglia mostrata dalla sua squadra.

“C’è stata forte volontà di vincere una partita non facile – ha detto il tecnico in conferenza stampa – ho visto in campo quel qualcosa che in casa ci è spesso mancato, un’energia superiore. Nel finale abbiamo avuto anche buone opportunità per raddoppiare. Non era preventivabile che fossimo così in alto, ma siamo in crescita”.

Sofferenza, difesa e determinazione: ingredienti vincenti nei risultati e nella crescita dei giovani. “Abbiamo interpretato una gara anche di sofferenza, ma non abbiamo corso tantissimi rischi, devo dire che queste partite aiutano tanto Okoli, Scalvini, Soppy, tutti ragazzi di vent’anni. Star così in alto e vincere queste partite per loro è motivo di crescita più veloce. Sono orgogliosissimo di avere la miglior difesa, io vado alla ricerca di quello che ci manca. Anche quando vincevamo largamente non è che le partite erano semplici, è che eravamo bravi a chiuderle. Se non si chiudono le partite, un episodio può scapparci”.

“Quando è partito il campionato non sapevamo, con tanto equilibrio e incertezza pensavamo a fare 40 punti più veloce possibile. Il secondo obiettivo sono i 52, record prima che arrivassi io”.

“Nei 90 minuti ho avuto l’impressione che ci fosse la volontà giusta, cosa che tante volte in casa davamo anche per scontata, invece con questo entusiasmo è stato più facile”, ha aggiunto.

“Muriel ha fatto tanti scatti, una bella condizione e una bella gamba. C’è un abisso tra quando si è pronti a correre e a muoversi, tecnicamente si riesce a giocare meglio. Ci sta che vengano sostituiti gli attaccanti nei finali, perché gli attaccanti spendono di più. I cambi ci hanno dato più energia, ma avendo giocatori in panchina e con 5 sostituzioni è normale sfruttarli. Nel calcio di oggi mezza squadra gioca un’ora, tra i 50 e i 70 minuti. E poi almeno 4 cambi si fanno”.

“Toloi sembra un piccolo infortunio muscolare”, spiega poi Gasp parlando del problema fisico che ha colpito il capitano. Battuta anche sul recupero di Duvan Zapata: “Zapata ricomincerà ad allenarsi sul campo, difficilmente ci sarà per Udine, mi auguro per la settimana successiva”.

“In questo momento non abbiamo una rosa corta – chiude Gasp – Oggi eravamo 18 giocatori di movimento. La rosa ideale per me è di 20, più i portieri. Di questi 16-17 più possibile vicini, più 3-4 del settore giovanile da poter far crescere. Devo avere anche lo spazio per poter valorizzare dei ragazzi che l’anno dopo possano fare parte di quei 16-17. Siamo pochi a centrocampo, dietro ci sono fuori Palomino e Djimsiti, è uscito Toloi… E siamo la miglior difesa. Davanti pensate siano tanti, ma Malinovskyi, Pasalic ed Ederson sono centrocampisti. Abbiamo perso Zapata, Ilicic, Freuler, Pessina, più gli assenti: è un’altra squadra rispetto allo stesso periodo un anno fa”.