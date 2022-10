Gasperini eguaglia Mondonico: 299 panchine con l’Atalanta, record assoluto

Bergamo. Una frase già sentita e risentita, ma che torna utile in più contesti. Gian Piero Gasprini entra nella storia dell’Atalanta. Una volta di più. Dopo le Champions League, i record di piazzamento, le finali conquistate, il tecnico di Grugliasco fa registrare anche il primato assoluto di panchine.

In Atalanta-Fiorentina infatti Gasp eguaglia Emiliano Mondonico al primo posto di questa speciale classifica, toccando quota 299. Contro l’Udinese domenica 9 ottobre lo scavalcherà raggiungendo le 300, primo e unico a riuscirci in tutta la storia nerazzurra.

“È un grande orgoglio per me – aveva detto Gasp alla vigilia – perché parlare di Atalanta e di Mondonico è quasi un sinonimo. Ricordo, avendolo conosciuto, fortissimamente la passione che lui aveva per l’Atalanta: era un grande tifoso, lui era sinceramente felice dei risultati che aveva l’Atalanta. Raggiungerlo è un grande traguardo”.

Al terzo posto di questa speciale graduatoria c’è Stefano Colantuono, a 281. Sono gli unici che hanno scollinato oltre quota 200.