Bergamo. Sono partiti i lavori all’ex sede dell’Italcementi di via Madonna della Neve, all’angolo con via Camozzi.

La Ferretti Casa, società con sede a Dalmine, sulla superficie di 12.300 metri quadrati che ospitava la cosiddetta “fortezza”, ci costruirà un complesso residenziale.

La sede di Italcementi è stata per anni un luogo simbolo di una multinazionale che aveva il cuore a Bergamo. A fine luglio 2015 la decisione della famiglia Pesenti di vendere l’intero pacchetto di Italcementi ai tedeschi di Heidelberg per 1,67 miliardi. Un anno dopo, nel settembre 2016, l’abbandono del centro città per la nuova sede di Italcementi e l’I.lab al Kilometro Rosso di Bergamo.

Il complesso immobiliare oggi si presenta come un unico “quartiere” di 82.000 metri cubi che si sviluppa su di un totale di 10 piani: due interrati e otto fuori terra. Presto i dodici corpi di fabbrica degli ex uffici Italcementi potrebbero diventare un centro residenziale di lusso.

guarda tutte le foto 7



Ex sede Italcementi, via al cantiere: in arrivo un complesso residenziale