BB14, buona la prima: espugnata Padova 75-83

Bergamo. La BB14 inizia il campionato di Serie B con una vittoria in trasferta. Al Palaberta di Montegrotto, i gialloneri hanno battuto la neopromossa UBP Petrarca Padova.

Gara molto equilibrata nei primi 2 quarti giocati punto a punto, i ragazzi di Ghirelli però hanno l’atteggiamento giusto, non lasciano scappare gli avversari, rispondono punto a punto e restano li, chiudendo il primo tempo sotto di un solo punto.

Ma le cose cambiano nel terzo quarto dove, a suon di difese, i gialloneri piazzano un parziale di 15-23 che decide la gara. Nell’ultima frazione, infatti, nonostante Padova spinga per riportarsi in partita, i bergamaschi fanno fruttare l’intensa settimana di allenamenti basati proprio sulla fase difensiva, contro cui l’attacco veneto fa fatica.

Il divario si amplia arrivando in doppia cifra per poi assestarsi sul +8 a fine gara che vale la prima vittoria stagionale alla prima uscita. 18 punti per Isotta, top scorer, 17 per Genovese e 16 per Sodero.

Il prossimo impegno prevede la sfida in casa contro l’Orlandina Basket, sabato 8 alle 20.30.

UBP Petrarca Padova-BB14 75-83 (23-25, 18-15, 15-23, 19-20)

UBP: Turel 29 (7/10, 4/14), Morgillo 17 (6/11, 0/0), Bianconi 9 (2/3, 1/5), Bolpin 8 (3/5, 0/1), Borsetto 8 (2/5, 0/1), Basile 4 (2/4, 0/1), Maran 0 (0/1, 0/0), Coppo 0 (0/1, 0/1), Bombardieri 0 (0/1, 0/1), Favaro ne, Stavla ne, Vinciguerra ne

Tiri liberi: 16 / 24 – Rimbalzi: 34 11 + 23 (Morgillo 8) – Assist: 15 (Turel, Bolpin, Maran 3)

Bergamo Basket 2014: Isotta 18 (7/10, 0/2), Genovese 17 (4/7, 2/5), Sodero 16 (5/9, 0/3), Cagliani M. 11 (1/2, 3/7), Simoncelli 8 (1/3, 2/7), Manenti 6 (3/7, 0/0), Cane 4 (2/3, 0/0), Rota 3 (0/0, 0/1), Dembele 0 (0/2, 0/0), Mora 0 (0/0, 0/0), Morelli ne

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 43 13 + 30 (Dembele 11) – Assist: 12 (Alexander Simoncelli 5)