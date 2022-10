Atalanta, l’aria di casa da riconquistare per tornare in vetta: incognita tridente

Alla riconquista del fortino. L’Atalanta vuol continuare a sorprendere: si può volare ancora più in alto? Bisogna tornare a vincere in casa, per stare al passo del Napoli, che ha già allungato nell’anticipo. Ed è necessario superare quella che l’anno scorso è diventata una ‘bestia nera’ dei nerazzurri, la Fiorentina che grazie anche a quelle vittorie si è ripresa un posto nelle coppe europee, scalzando proprio la Dea.

Riusciranno i nostri eroi a dimostrare quanto sono forti anche al Gewiss Stadium (oggi, domenica 2 ottobre alle 18), non solo fuori casa dove hanno conquistato quattro delle cinque vittorie ottenute finora? Non dite a Gasp che deve giocare in difesa e contropiede, se vuole sfatare il tabù di casa, finora una vittoria contro il Torino grazie alla tripletta di Koopmeiners, perché anche nella conferenza stampa della vigilia il tecnico bergamasco-piemontese ha tenuto a precisare che non ha certo abbandonato il bel gioco, per privilegiare i risultati. E che la squadra deve migliorare, deve crescere.

Bene, se giochi così così e sei primo in classifica, alzando la qualità sembra un po’ difficile peggiorare una classifica che già meglio non si potrebbe… Sei nella (felice) condizione in cui ti puoi lamentare perché non fai tanti gol, com’eri abituato e però sei primo, hai una difesa ermetica e non è certo un difetto, anzi.

Sarà questo il segreto del successo nerazzurro? Forse la semplicità, la concretezza di guardare avanti partita per partita senza pensare di volare troppo alti. Forse anche la voglia di dimostrare che non solo Napoli e Udinese meritano gli applausi della critica e perciò di restare concentrati per continuare a pedalare, con l’equilibrio che ha portato la squadra così in alto. Può essere poi che questa Atalanta non ha più primedonne, una volta aveva i tre tenori (Gomez, Ilicic, Zapata), oggi il tenore principale resta Gasp, che pur cambiando gli interpreti riesce a proporre una squadra in grado di competere alla pari con le grandi e di batterle, come ha fatto vincendo a Roma.

Oggi l’insidia si chiama Fiorentina, che non sta attraversando un momento brillantissimo e però non deve essere certo affrontata con l’euforia della prima della classe. Difficile che l’Atalanta di Toloi, De Roon e Koopmeiners si illuda di avere già in tasca i tre punti, magari solo perché finora ne ha guadagnati otto più dei suoi rivali viola. Bisogna fare più gol e hai di fronte una squadra che, al contrario della Dea, fa molto meglio a casa sua: 8 punti su 9 al “Franchi”. Fuori casa, uno 0-0 a Empoli, un ko per 1-0 a Udine e per 2-1 a Bologna. Mentre i pareggi con Napoli e Juve dimostrano che a Firenze è difficile passare per chiunque.

Vediamo se Gasperini ripropone il tridente Malinovskyi-Lookman-Muriel provato con la Cremonese e già cambiato con Ederson-Pasalic-Højlund a Roma, in due partite in cui comunque hanno messo la firma i difensori, prima Demiral e poi Scalvini. Col Torino c’erano Ederson-Pasalic-Zapata, ma da allora il colombiano è tornato fermo ai box e ancora non è dato sapere quando e se potrà rientrare in questo mese. Col Milan c’erano Pasalic-Malinovskyi e Zapata. Sempre lui, Duvàn, finchè poteva giocare. E ora si fa la staffetta oppure Gasp lascia decidere le sue sensazioni: meglio il giovane Højlund dall’inizio o Muriel, che può accendere la partita ma è anche un maestro a ribaltarla quando entra nella ripresa?

Gli interrogativi sono soprattutto questi, legati ai tre davanti che devono cambiare marcia (e mira), perché difesa e centrocampo hanno già dimostrato solidità e carattere. Ci sarebbe, tra i vari interpreti davanti, anche l’opzione Boga, che qualcuno darebbe anche tra i titolari dopo averlo visto frizzante nell’amichevole. Ma basterà per far sciogliere e convincere il Gasp?

Lo scopriremo all’ora dell’aperitivo, quando l’Atalanta ritenterà la scalata alla vetta, confidando nell’aiuto sempre fondamentale di tutto lo stadio, non solo della Curva Nord-Pisani: 20 punti nelle prime otto partite sarebbero un nuovo record mai raggiunto in 125 anni di storia nerazzurra. E allora, provaci ancora, Dea.