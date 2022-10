“A tutta scienza”: per i piccoli 96 eventi nelle biblioteche della provincia

Bergamo. La Terra è proprio un bel posticino, che vale la pena esplorare anche in termini scientifici. Ma come spiegare ai bambini della scuola materna argomenti complessi come quelli affrontati da questa materia?

Lo si può fare attraverso le proposte pensate dalle biblioteche della Rete Bibliotecaria Bergamasca, che anche quest’anno partecipano al festival BergamoScienza nell’ambito del progetto “Mi scappa da leggere”, presentato e finanziato dalla stessa rete e da Fondazione Comunità Bergamasca.

Per i bambini dai 3 ai 6 anni, tra il 3 e il 16 ottobre, sono previsti nelle biblioteche 71 incontri dedicati alle scuole dell’infanzia e 25 all’utenza libera, ai quali i piccoli possono partecipare insieme alle loro famiglie per assistere a letture condivise. Per prendere parte alle iniziative è necessario iscriversi attraverso il sito di BergamoScienza.

Si parte da una bibliografia preparata dal gruppo di lavoro dei bibliotecari della Rbbg, composta da 36 titoli selezionati proprio per il ciclo di eventi “A tutta scienza. Terra che bel posticino”. L’opuscolo è accompagnato dalle illustrazioni di Lucy Cousins del libro “Un bel posticino” utilizzate grazie alla collaborazione con la casa editrice Franco Cosimo Panini.

Ci sono libri con finestrelle da aprire, linguette da tirare, strisce da scorrere per scoprire il mondo che ci circonda; libri con immagini alla scoperta degli animali, degli insetti, delle piante e altre creature della Terra; libri sul riciclo e riuso degli oggetti quotidiani per stimolare i bambini fin dai primi anni di vita al rispetto dell’ambiente.

Per tutto il mese di ottobre alcuni titoli saranno presentati anche in video e si possono trovare sia sul sito della Rbbg, sia sui canali social della Rete, attraverso i quali vengono pubblicati a scadenza regolare insieme a reel e foto. Il pieghevole con le proposte sarà scaricabile sul sito della Rete nella sezione “A tutta scienza” e il formato cartaceo sarà consegnato a tutti i bambini che parteciperanno agli eventi.