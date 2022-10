Su RaiTre il film che racconta Pietro Bartolo, medico del mare: la tv del 1° ottobre

Per la prima serata in tv, sabato 1° ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, condotto da Amadeus. Dall’Arena di Verona, tre spettacoli dedicati alla musica degli anni 60, 70, 80 e…90. Si celebreranno i decenni più felici ed iconici della musica italiana e dei grandi successi internazionali.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Tu si que vales”, con il suo cast formato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi in giuria; Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare e il coeso trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione affiancati dalla giovane mascotte Giulia Stabile, ballerina che anche questa stagione fa parte del corpo di ballo dei professionisti del talent Amici.

I telespettatori si potranno divertire vedendo le performances artistiche dei concorrenti e divertirsi con la comicità burlona di Giovannino. Si esibiranno inventori, maghi, illusionisti, mentalisti, cantanti, attori, ballerini, escapologi, prestigiatori, funamboli, acrobati, comici, campioni di discipline sportive, pittori e artisti delle più svariate discipline.

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “Nour”, con Sergio Castellitto, liberamente tratto dal romanzo “Lacrime di sale” di Pietro Bartolo. A Lampedusa sbarcano migranti. Quelli che riescono a toccare la terraferma, quantomeno. Molti invece muoiono annegati, o per ipotermia. Altri ancora arrivano lì, ma sono stati separati dalla rispettiva famiglia: come Nour, una ragazzina siriana costretta dalla guerra a lasciare la propria patria, rimasta senza la madre Fatima. Pietro Bartolo, il dottore che si occupa di soccorrere i migranti, prende a cuore il suo caso.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “S.W.A.T.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “David”: Hondo decide di tornare con i suoi compagni di squadra. Il nuovo capo è Sanchez, una vecchia conoscenza di Deacon, ma la squadra fa fatica ad accettarlo, in particolar modo Luca….

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con il talk-show “In onda”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Robin Hood”; su Italia1 alle 21.15 “Il piccolo yeti”; su Rai4 alle 21.20 “Sleepless”; su Iris alle 20.25 “Serenity – L’isola dell’inganno” e su Italia2 alle 21.10 “Il villaggio dei dannati”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Glauco Mauri”. Puntata dedicata a Glauco Mauri che si racconta e ripercorre la sua vita avventurosa ed emozionante. Un documentario ricco di aneddoti, storie, avvenimenti e favole raccontate dagli amici più cari Gabriele Lavia, Marco Giorgetti, Rodolfo Di Giammarco, Isa Danieli e Roberto Sturno.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.20 la serie “Ghost wisperer”; su La5 alle 21.05 la replica di “Quarto grado” e su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.