Strozza, “sulla provinciale 5 incidenti fotocopia in pochi giorni, fate attenzione”

Strozza. “Cinque incidenti in pochi giorni” lungo la strada provinciale della Valle Imagna. “Tutti con la stessa dinamica: entrata in curva, derapata, testacoda e termine della corsa contro la recinzione o il muro di contenimento. In questo caso della mia proprietà”.

Mauro Vassalli, residente a Strozza, denuncia quella che a suo dire è la “pericolosità” del tratto stradale che porta in valle quando la pioggia rende “scivolosa” la guida. “La pioggia, il manto stradale ed in alcuni casi – sottolinea – pure la sottovalutazione del pericolo da parte degli automobilisti”. Magari di quelli che spingono un po’ troppo sull’acceleratore.

“Finora – prosegue Vassalli – non si registrano decessi, ma feriti, danni alle auto e alle proprietà immobiliari”. Anche la sua. Nonostante le “numerose segnalazioni, gli esposti e le richieste di intervento”, ha voluto ancora una volta far presente la situazione, sperando magari in un intervento. “In quattro giorni – assicura – ho contato ben cinque incidenti”.