Pizzoccheri, sciatt, ravioli, castagne e birra: le sagre di ottobre

Anche nel mese di ottobre sono numerose le sagre organizzate in Bergamasca. Per la gioia dei tanti, tantissimi buongustai di Bergamo e provincia l’autunno inizia all’insegna di tanti sapori, piatti tipici e sfiziosità da gustare trascorrendo piacevoli momenti di convivialità e divertimento.

Bergamonews vi propone una panoramica delle kermesse sul territorio orobico.

BERGAMO

Sino al 2 ottobre Conca Fiorita, a Bergamo, è in festa con Santa Teresa di Lisieux. Tutte le sere sarà possibile trovarsi in Oratorio: dalle 19 per l’apericena e dalle 19.30 per la cena. Verrà attivo un accurato servizio di ristoro con prelibati menu e ricche tombolate. Per l’occasione, tutti gli abitanti sono invitati ad addobbare a festa le proprie case, specialmente nelle vie interessate dalla processione di sabato 2 ottobre.

Sino al 2 ottobre al piazzale Alpini a Bergamo si terrà La Sagra del Risotto All you can eat. Gli orari di apertura sono: giovedì, venerdì e sabato dalle 19 alle 24; domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24.

Il giro risotti spazierà fra: risotto Zucca e Zola, risotto Carciofi e salsiccia, risotto Barolo e Castelmagno e risotto ai Funghi Porcini.

Dal 6 al 9 ottobre 2022 a Bergamo si terrà la sagra della fiorentina. L’appuntamento è al piazzale Alpini: giovedì, venerdì e sabato dalle 19 alle 24, domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24.

Dal 13 al 16 ottobre nel centro di Bergamo tornano i “Mercatanti” con la loro carica di sapori e profumi da tutta Europa.

PROVINCIA

Sino al 2 ottobre a Scanzorosciate si terrà il Festival della Valtellina. L’appuntamento è all’area feste, in piazza Unità dì’Italia: come per le scorse edizioni verrà allestita una tecnostruttura coperta e riscaldata per rendere la kermesse fruibile in tutta comodità anche in caso di maltempo.

Gli orari di apertura saranno: venerdì dalle 19 alle 23; sabato e domenica dalle 12 alle 14,30 e dalle 19 alle 23 anche con la presenza di stands dei prodotti tipici e de Grande novità 2022 servizio al tavolo e possibilità di ordini on-line. Il menù è il classico della tradizione valtellinese, si spazierà dai pizzoccheri, agli Sciatt, ai piatti con Bresaola e formaggi tipici passando per la polenta, brasato e carne alla griglia.

Sino a domenica 9 ottobre a Gandino, alla piazza XXV Aprile e il centro storico, torna il Galà dello Spinato, appuntamento per buongustai ed amanti della sostenibilità che coincide con la stagione del raccolto del Mais Spinato di Gandino, l’antica varietà bergamasca che arrivò nel borgo della ValSeriana in provincia di Bergamo nei primi decenni del 1600.

Si tratta di un’iniziativa che unisce coltura, cultura e…cottura, proponendo da un lato proposte di ristorazione d’alto livello coordinate dallo chef Diego Fiori e dall’altro una serie di incontri, esperienze didattiche sul campo ed eventi di animazione che hanno il pregio di offrire orizzonti concreti di dialogo e sviluppo.

Quest’anno il programma ruoterà attorno al tema Sinergia e resilienza, uniti per crescere, utile per mettere al centro l’eccellenza dei prodotti della filiera gandinese, l’impegno dei volontari della Comunità del Mais Spinato, la competenza di tanti operatori ed i progetti Slow Mays e Increase che connotano a livello nazionale ed internazionale.

Slow Mays è la rete dei produttori di varietà locali a impollinazione libera di mais che coltivano questo cereale per alimentazione umana, con modalità agro-ecologiche garantendo sia la storicità dell’ecotipo.

Il progetto Increase (Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems) è sostenuto dall’Unione Europea e coinvolge fra gli altri la FAO, punta a sviluppare strumenti e metodi di conservazione efficaci per favorire la biodiversità agricola in Europa e promuovere la coltivazione ed il consumo delle leguminose alimentari.

Il Galà dello Spinato sarà punto di incontro per esperti e semplici cittadini ed occasione concreta di promozione colturale, culturale ed enogastronomica.

Sino a domenica 2 ottobre in Piazza XX Settembre a Sarnico, si terrà la tradizionale Castagnata in festa. Gli orari sono: venerdì dalle 19; sabato e domenica dalle 11.

Sino al 2 ottobre a Treviglio si terrà la sagra dei pizzoccheri & sciatt. L’appuntamento è alla fiera in via Roggia Moschetta per un week-end all’insegna dei sapori della Valtellina.Gli orari di apertura sono: venerdì e sabato dalle 19 all’1; domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24.

Tra i piatti proposti spiccano: carpaccio di bresaola, bresaola con sciatt, sciatt con insalatina, pizzoccheri, brasato al Sassella con polenta, pulpett ai funch (polpetta ai funghi), patata fritta, polenta gialla e polenta taragna con casera. Non mancano, inoltre, dolci come la torta di mele e la panna cotta con vellutata di fragole.

A Corna Imagna torna la sagra della castagna. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, si svolge dal 2 ottobre al 12 novembre. Un mese intero di eventi per grandi e piccini, dal mercato alla ristorazione, escursioni, attività, laboratori, raccolta e pure un convegno. Ma andiamo per gradi.

Si parte il 2 ottobre con l’escursione guidata alle 9.30, insieme all’illustratore e divulgatore ambientale Marco Dusatti, lungo il Sentiero del Castagno che attraversa le numerose selve castanili del paese e reso ancora più chiaro e accessibile quest’anno con il miglioramento della segnaletica (per info e prenotazioni marcodusatti@gmail.com). Al termine della camminata pranzo a tema presso la bibliosteria Cà Berizzi e a seguire castagnata alle 15.30 (Per info e e prenotazioni contattare il numero 375.6573507).

Sabato 8 ottobre, dalle 15.30 alle 19.30, laboratori artistici per ragazzi. Per info e prenotazioni giovaniorme@gmail.com. Dalle 19.30 pizzata con karaoke presso pizzeria Alà Baleta. Domenica 9 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, presso Piazza della Rinascita mercato e pranzo (rigorosamente con castagne e prodotti locali) con le aziende agricole della Valle Imagna. Prenotazione obbligatoria al numero 334.5743963.

Sabato 22 ottobre laboratorio cesti, pranzo e castagnata presso l’agriturismo fattoria La Capra Campa (per info e prenotazioni contattare il numero 035.0773012), domenica 23 ottobre dalle 10 alle 18 al Parco degli Alpini ristorazione con piatti a base di castagne, pane e cotechino, salumi, caldarroste e vin brulè. Autoraccolta di castagne e attività laboratoriali per i bambini.

La kermesse della castagna si chiude sabato 12 novembre con il convegno “Terre Alte: prospettive per uno sviluppo sostenibile a partire dall’agricoltura”.

Ogni sabato e domenica è possibile effettuare l’autoraccolta di castagne previa prenotazione al numero 348.7495785. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati. Durante tutto il mese di ottobre i ristoranti di Corna Imagna (La Capra Campa, L’Antica Locanda Roncaglia, la Bibliosteria Cà Berizzi) proporranno menu ed eventi a tema.

Sabato 1° ottobre 2022 a Parre torna la sagra della Porca. L’appuntamento è al Pala Don Bosco, per una serata all’insegna della convivialità e del divertimento.

Il programma prevede: dalle 19 cucine aperte e griglie al massimo per una cena a base di porchetta, casöla bergamasca, grigliata mista di maiale, stinco al forno e tanto altro; a seguire musica dal vivo con OI&B- Zucchero Celebration Band.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è organizzata da Pro Loco Parre.

Domenica 2 ottobre 2022 a Fuipiano Valle Imagna, in contrada Arnosto, si terrà la castagnata.

Il programma prevede:

dalle 14

– Mercatini km zero di prodotti tipici

– visite guidate gratuite della contrada

– mostra micologica

Alle 15 concerto in Contrada del Coro Cai Valle Imagna “Amici della Combricola”

Domenica 2 ottobre 2022 a Casale di Albino torna la sagra delle boröle. Si tratta della tradizionale castagnata, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori.

In vetrina la castagna, simbolo della Valle del Lujo e, che viene presentata nella sua veste autunnale, come caldarrosta, per la gioia di quanti apprezzano la gustosa “regina del bosco”.

In due grandi padelle bucherellate, della capienza di 15 kg ognuna, vengono fatte “saltare” fino a 5 quintali di castagne, e ogni “soffiata” (lancio delle castagne in padella) è una festa per tutti.

A corredo, vengono allestite mostre tematiche sulla castagna, mentre il Museo Etnografico Valle del Lujo espone, per l’occasione, attrezzi contadini utilizzati per la raccolta e la selezione delle castagne.

Dal 6 al 16 ottobre a Fornasotto di Pontirolo Nuovo si terrà la nuova edizione di “Festinforna”. Tutte le sere servizio bar, pizzeria e ristorante in ampia struttura riscaldata.-

Venerdì 7 Max Pezzali tribute. Per consultare il programma dettagliato con giorni ed eventi della festa clicca qui.

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, a Predore, al Lido Porto Ponecla ci sarà la 59esima sagra della castagna, organizzata dal Gruppo CTG con intrattenimento e servizio cucina.

Ecco il programma:

– venerdì 7 alle 22 serata dance con “All you can beat”.

– sabato 8 ottobre alle 20.30 serata danzante con “Orchestra Carillon;

– domenica 9 alle 15 animazione per bambini con il Mago “Offar Wolf” e Truccabimbi

alle 16 esibizione danzante Country con la Compagnia “The Hazzard”; alle 19.45 serata danzante con “Berriband”.

Tutte le sere tombola, domenica estrazione sottoscrizione a premi.

Sabato e Domenica gonfiabili gratis per bambini.

Attivo servizio Bar e Cucina

La festa si svolgerà in area coperta.

Dal 7 al 9 ottobre 2022 a Bratto (Castione della Presolana) si terrà la nuova edizione di “Pegher fest”. L’appuntamento è al campo sportivo per tre giorni all’insegna della compagnia e del divertimento, tradizionale sfilata delle contrade, cibo della tradizione e tanta allegria.

Ecco il programma.

VENERDI’ 7 OTTOBRE

ORE 21.00 – concerto di “Ayahuasca Rock Band”

SABATO 8 OTTOBRE

ORE 18.00 – messa alla chiesa parrocchiale di Bratto

ORE 19.00 – servizio cucina per piatti d’asporto

ORE 19.15 – apertura servizi ristorazione

0RE 21.00 – serata danzante con “Orchestra Vela Bianca”

DOMENICA 9 OTTOBRE

ORE 11.00 – sfilata delle pecore “Festa di compleanno 150°: tanti auguri a beeeh…”

ORE 12.00 – servizio cucina per piatti d’asporto

ORE 12.15 – apertura servizi ristorazione

ORE 14.00 – tombola con ricchi premi

ORE 15.00 – animazioni e giochi per bambini

ORE 16.00 – merenda per i più piccini

ORE 18.00 – messa alla tendostruttura della festa

ORE 19.00 – apertura servizi ristorazione

ORE 19.30 – tradizionale vendita all’incanto

ORE 20.45 – musica ed intrattenimento con “Thundergame”

Sabato 8 e domenica 9 ottobre a Stabello di Zogno torna la festa della Madonna del Rosario. Il menù vede protagoniste trippa e caldarroste, in calendario l’8 e il 9 ottobre”.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 a Bracca torna la festa delle castagne. L’iniziativa, giunta alla 56esima edizione si terrà alla tensostruttura all’area feste.

Il programma prevede:

Sabato 8 ottobre

– alle 16 apertura festa;

– alle 18:30 apertura servizio ristoro;

– alle 21:30 musica dal vivo con dj Rufus, dj Simonello e dj Duro;

– alle 22 spettacolo di fuoco “Discesa agli inferi”.

Domenica 9 ottobre

– alle 11:30 apertura festa e servizio ristoro;

– alle 15 dimostrazione forgiatura ferro;

– alle 15:30 esibizione taglialegna;

– alle 16 palo della cuccagna;

– alle 18:30 apertura ristoro.

Si potranno gustare caldarroste e cucina casalinga.

Ruota della fortuna

Bancarelle ed esposizione di prodotti locali.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre a Treviglio si terrà “Birritaly”. L’appuntamento è a Treviglio Fiera in via Roggia Moschetta: gli orari di apertura sono sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.

Ci saranno street food musica e birra.

A Covo torna la sagra del raviolo nostrano. L’iniziativa, giunta alla 36esima edizione, si svolgerà alla sede della Cooperativa 25 aprile in via dei Caduti, 28 – via Nozza, 11/13 (di fronte alla banca e al monumento dei Caduti) nei seguenti giorni: sabato 8 solo a cena dalle 19; domenica 9 solo a pranzo dalle 12; lunedì 10 solo a cena dalle 19.

Si potranno gustare ravioli nostrani fatti a mano, arrosti e salumi casalinghi, formaggi locali, vini doc piacentini e piemontesi.

La prenotazione è obbligatoria (la sala ha posti limitati), telefonando al numero 036393644 – 3335292989 oppure al 3388581633.

Parte dell’incasso verrà devoluto all’ospedale in Bolivia del dottor Gamba.

Dal 21 al 23 ottobre a Valbrembo si terrà il Festival della Valtellina. L’appuntamento è in via don Milani, dove saranno protagonisti gusto e convivialità: come per le scorse edizioni verrà allestita una tecnostruttura coperta e riscaldata per rendere la kermesse fruibile in tutta comodità anche in caso di maltempo.

Gli orari di apertura saranno: venerdì dalle 19 alle 23; sabato e domenica dalle 12 alle 14,30 e dalle 19 alle 23 anche con la presenza di stands dei prodotti tipici e de Grande novità 2022 servizio al tavolo e possibilità di ordini on-line. Il menù è il classico della tradizione valtellinese, si spazierà dai pizzoccheri, agli Sciatt, ai piatti con Bresaola e formaggi tipici passando per la polenta, brasato e carne alla griglia.