Niente Fiorentina: il rientro di Duvan Zapata slitta ancora

Bergamo. La speranza di Gian Piero Gasperini e dell’Atalanta era quella di ritrovare Duvan Zapata a piena disposizione dopo la sosta per le nazionali, ma lo scenario che si sta profilando sembra andare nella direzione opposta.

L’attaccante colombiano non ha preso parte all’amichevole con la Pro Patria di giovedì a Zingonia e non sarà in campo nemmeno per la sfida interna contro la Fiorentina di domenica alle 18.00.

Il problema muscolare sofferto contro il Torino non si è risolto nei tempi sperati: il classe 1991 non si sente ancora al meglio, ragion per cui il suo rientro non verrà affrettato, ma avverrà soltanto quando l’ex Sampdoria e Udinese sarà in forma e ci sarà la sicurezza di evitare ricadute.

“Sabato ha un esame per vedere se può riprendere ad allenarsi”, ha detto Gasp in conferenza stampa.

Il tecnico sta già facendo a meno di Zappacosta per continui acciacchi muscolari e si vorrebbe evitare un altro scenario con Zapata, che già nelle scorse stagioni ha sofferto infortuni che lo hanno lasciato ai box per diverso tempo a fine 2019 e a inizio 2022.

Con i Viola dovrebbe dunque toccare ancora a Rasmus Højlund, in vantaggio su Muriel nel ballottaggio che si profila. Le condizioni di Duvan verranno invece valutate giorno per giorno, anche se filtra qualche timore.