L’Atalanta Primavera strappa il pari contro l’Inter: 1-1 e si rivede Vorlicky

Bergamo. L’Atalanta Primavera di Marco Fioretto riesce a muovere la classifica sul campo dei campioni in carica. Dopo la vittoria contro la Sampdoria, arriva anche un pareggio contro l’Inter: a Sesto San Giovanni la sfida della 6ª giornata del Campionato Primavera 1 termina 1-1.

Segnali di crescita per i giovani della Dea, che dopo le 4 sconfitte consecutive in altrettante partite hanno iniziato a trovare la quadra puntando su uno zoccolo duro di ragazzi italiani, a cui si è aggiunto il classe 2002 Vorlicky, fuori quota della Primavera che è tornato in campo con la prima squadra giovedì nell’amichevole con la Pro Patria (segnando una doppietta).

Con l’Inter privo della star Valentin Carboni, probabilmente il giocatore più forte dell’intero Primavera 1, l’Atalanta riesce a sbloccare il punteggio già nel primo tempo grazie a capitan De Nipoti, che si conferma miglior marcatore nerazzurro con 4 reti all’attivo grazie ad un rimpallo che finisce in porta.

La ripresa con l’ingresso di Curatolo vede l’Inter salire di tono e arrivar al pareggio grazie ad Esposito al 48’, con una girata di testa vincente. Tante occasioni nel secondo tempo da entrambe le parti, recupero compreso, ma nessuno riesce a trovare il giusto varco.

Prima da titolare per Pardel tra i pali nerazzurri, con Bertini in pianta stabile con la prima squadra dopo l’infortunio di Musso, così come per il sopracitato Vorlicky, anche lui all’esordio stagionale.

Il prossimo appuntamento dei giovani nerazzurri sarà venerdì 7 ottobre alle 14 a Zingonia contro il Cesena.

INTER-ATALANTA 1-1

Reti: 39′ De Nipoti (A), 48′ Esposito (I).

Inter: Calligaris, Fontanarosa (88′ G. Stabile), Guercio, Martini, Kamate, Bonavita (84′ Di Maggio), Esposito (84′ Diallo), Biral (46′ Curatolo), Dervishi, Owosu (65′ Sarr), Pelamatti. A disposizione: Basti, Delvecchio, Perin, Stante, Quieto, Di Pentima, Berenbruch. Allenatore: Cristian Chivu.

Atalanta: Pardel, Del Lungo (70′ Tavanti), Chiwisa, Muhameti, De Nipoti, Omar (55′ D. Stabile), Palestra, Guerini, Vorlicky (55′ Vavassori), Colombo (89′ Hecko), Regonesi. A disposizione: Maglieri, Saleh, Roaldsøy, Ghezzi, Vitucci, Perez, Armstrong, Bevilacqua, Gudmundsson. Allenatore: Marco Fioretto.

Arbitro: Michele Giordano di Novara (assistenti Francesco Valente di Roma 2 e Mattia Bartolomucci di Ciampino).

Note: ammoniti Owosu (I), Fontanarosa (I), Chiwisa (A), Kamate (I)