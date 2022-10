Covo. Il 19 settembre scorso devastarono le aule delle scuole di Covo. Sono bastati pochi giorni ai carabinieri di Romano per individuare la banda di ragazzi protagonista di quel gesto violento: finestre sfondate, aule imbrattate con vernici, armadi svuotati, porte rotte, macchinette per il caffè e le bevande scardinate e distrutte. Da subito i Militari dell’Arma si sono concentrati su una banda di ragazzini.

Il sindaco Andrea Capelletti diffondendo le immagini dei vandalismi aveva lanciato un appello perché chi avesse avuto informazioni si facesse avanti. Utili alle indagini si sono poi rivelate le immagini del sistema di videosorveglianza che ha telecamere intorno al polo scolastico. Una prima stima aveva calcolato 20 mila euro di danni.

Venerdì 30 settembre è stato lo stesso sindaco a dare l’annuncio: “Grazie al celere ed efficace lavoro della Stazione dei Carabinieri di Romano, sono stati individuati e denunciati i due ragazzini di 15 anni che hanno vandalizzato le scuole nei giorni scorsi. Il primo sentimento è la tristezza nel vedere che dei ragazzi così giovani, che hanno frequentato le nostre scuole, abbiano compiuto un atto così brutto.

La speranza è si rendano conto di quello che hanno fatto. La soddisfazione poi è quella di aver reso giustizia e aver dato una risposta a tutta la cittadinanza: non è giusto che tutti i covesi paghino per il danno compiuto. Ora le famiglie dei ragazzi autori del gesto dovranno risarcire ogni danno. Ancora complimenti ai Carabinieri di Romano ed al neo Comandante Francesco D’Oriano per l’impegno e la professionalità dimostrata”.

Le scuole di Covo devastate dai vandali