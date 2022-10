Dal 1° ottobre stop alle mascherine sui mezzi, ma resterà ancora qualche obbligo

Scade venerdì 30 settembre la norma che impone di indossare la mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici e non ci sarà alcuna proroga: siamo alle porte dell’entrata in vigore di nuove regole, che a parte poche eccezioni, significheranno anche la fine dell’utilizzo obbligatorio del dispositivo di protezione individuale diventato il simbolo della pandemia negli ultimi due anni e mezzo.

Rimarranno attive le disposizioni per gli ospedali e per altre strutture sanitarie, per le quali verrà estesa l’obbligatorietà.

Pur scadendo il decreto, infatti, il governo ha deciso di prolungarne per un altro mese l’uso per lavoratori, utenti e visitatori di tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le Rsa, gli hospice, le strutture riabilitative e le strutture residenziali per anziani. Per i sanitari resta valido anche l’obbligo di vaccinazione, fino al 31 dicembre.

Nei luoghi di lavoro, invece, resta in vigore fino al 31 ottobre il protocollo secondo il quale il datore di lavoro assicura la disponibilità di mascherine Ffp2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

“Inoltre, – si legge ancora nel testo – il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda”.

Il 30 settembre, infine, è l’ultimo giorno in cui bisognerà indossare la mascherina su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale e mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.