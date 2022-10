Bergamo. Riaprirà solo nella serata di sabato (primo ottobre) Porta Sant’Agostino, la principale porta di accesso a Città Alta, danneggiata intorno alle 8 di stamattina da un mezzo pesante – impegnato nel cantiere di restauro del chiostro del complesso monumentale di Sant’Agostino, sede dell’Università- in uscita dal centro storico.

L’autocarro ha infatti urtato la volta della porta, provocando la caduta di materiale. La volta era stata sistemata dal Comune di Bergamo pochi anni or sono in seguito a un altro incidente simile.

La Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sono subito intervenuti stamane per deviare il traffico e mettere in sicurezza la porta. Verrà montato un ponteggio per prevenire eventuali ulteriori distacchi di materiali: per questo motivo per quale giorno il transito sarà vietato ad autobus (anche quelli del trasporto pubblico) e autocarri.

La Polizia Locale ha sanzionato l’autista del camion che ha danneggiato la porta: il mezzo, infatti, non ha rispettato il limite di altezza consentito (pari a 3,5m) per l’ingresso in Città Alta. Il cassone dell’autocarro è complessivamente alto 3,98m. I danni saranno quantificati e presentati successivamente all’impresa per la quale era al lavoro il il mezzo pesante.

