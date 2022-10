Carabinieri, nuovi comandanti alle Stazioni di Bergamo Principale e a Ponte San Pietro

Nei giorni scorsi alla Stazione di Bergamo Principale si è insediato il nuovo Comandante, si tratta del Luogotenente Leonardo Ciuffreda, 46 anni, laureato in giurisprudenza, pugliese di origine, coniugato con due figli.

Il Sottufficiale si è arruolato nel 1996 e prima di approdare a Bergamo Principale ha comandato per sei anni l’Arma di Ponte San Pietro. In precedenza ha prestato servizio in qualità di addetto alla Tenenza di Seriate e la stazione di Bergamo Bassa.

Il Comando della Stazione di Ponte San Pietro è stato assunto dal Luogotenente Carica Speciale Fabio Marra, 49 anni, pugliese di origine ma cresciuto in Valle d’Aosta, padre di un bambino.

Il sottufficiale si è arruolato nel 1991 e prima di approdare a Ponte San Pietro ha comandato per oltre diciotto anni La Stazione Carabinieri di Calolziocorte (LC). Per Marra è un ritorno in provincia di Bergamo avendo lo stesso prestato servizio quale addetto presso la Stazione di Clusone, dal 1993 al 1995 e successivamente nel capoluogo bergamasco dal 1995 al 2004 quale addetto al Nucleo Radiomobile e successivamente all’Aliquota Operativa.