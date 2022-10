Al via la stagione concertistica del Conservatorio: 13 eventi in sala Piatti, da Brahms alla musica napoletana

Bergamo. Tredici concerti e oltre quattro secoli di musica, da Händel fino a oggi. La nuova stagione concertistica del conservatorio di Bergamo sarà un viaggio attraverso i momenti più importanti della storia della musica.

Stessa location – (ogni concerto si terrà in Sala Piatti, in via San Salvatore 11 a Bergamo, e inizierà alle 18.00), programma super variegato che non esclude la musica popolare e contemporanea.

Si parte il primo di ottobre con Brahms e l’esecuzione del celebre trio per violino, violoncello e pianoforte e si conclude sabato 17 dicembre con un duello all’ultima nota tra Händel e Scarlatti sui tasti del clavicembalo.

“Sul palco saliranno i docenti dei conservatori di Bergamo, Cremona e Pavia a volte insieme agli allievi – spiega il maestro Massimiliano Motterle, vicedirettore e delegato alle produzioni – si tratta di una pratica usuale in tutti gli istituti musicali”.

Il momento dell’ascolto, infatti, è un’importantissima fonte di apprendimento accanto a quelli di performance. “Ricordo quando ero uno studente – continua – non perdevo occasione per andare ad assistere ai concerti del mio maestro. È sicuramente un modo per verificare nella pratica gli insegnamenti ricevuti a lezione”.

Da allievo a maestro. Anche Motterle, che oltre all’attività al conservatorio di Bergamo, è spesso impegnato in concerti e masterclass in giro per il mondo, sarà tra i protagonisti della stagione: si esibirà sabato 3 dicembre eseguendo musiche di Liszt, Chopin, Prokof’ev.

Molte sono le curiosità legate a questa rassegna. “Con questa rassegna portiamo in Sala Piatti i ragazzi e le ragazze della curvatura pop, ormai realtà consolidate in tutti gli istituti”. Sabato 5 novembre sarà la volta di “Napule è”, appuntamento che renderà omaggio ai compositori della musica tradizionale partenopea nel tempio bergamasco della classica. Invece, sabato 10 dicembre Orazio Sciortino, insegnante di composizione, eseguirà al pianoforte le musiche dei suoi allievi.

“Abbiamo scelto di dar vita a una rassegna in grado di includere più epoche e generi – conclude – I programmi richiedono un grande impegno all’interprete ma anche agli ascoltatori”.

Il programma completo

•Sabato 1 ottobre

“Brahms il progressista I”

Johannes Brahms Trio in do minore op.101

Stefan Stancic violino – Giovanni Maccarini violoncello

Tommaso Zucchinali pianoforte

Johannes Brahms Quintetto in fa minore op.34

Sofia Manvati violino – Sofia Catalano violino – Francesca Senatore viola

Giulia Sanguinetti violoncello – Giorgio Lazzari pianoforte

Concerto in collaborazione con i Conservatori di Cremona e Pavia

• Mercoledì 12 ottobre

L’arcobaleno di Messiaen (omaggio nel trentennale della morte)

Olivier Messiaen Vingt Regards sur l’enfant-Jesus parte 1

• Giovedì 13 ottobre

Olivier Messiaen Vingt Regards sur l’enfant-Jesus parte 2

Alfonso Alberti pianoforte

• Sabato 15 ottobre

“El pueblo unido”

Frederic Rzweski The people United will never be defeated!

Daniele Fasani pianoforte

• Sabato 22 ottobre

“Pagine di guerra (e pace)”

Musiche di Stravinskij, Casella, Gershwin, Cattaneo

Duo Maclè – Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi pianoforte a 4 mani

· Sabato 29 ottobre

“Serata Donizetti”

Musiche di Donizetti

Paolo Gavanelli baritono – Sem Cerritelli pianoforte

• Sabato 5 novembre

“Napule è.

Musiche di compositori napoletani eseguite dagli studenti

del Conservatorio G.Donizetti di Bergamo

Nadia Bassano, Miriam De Luca voci – Demetrio Nucera, Damiano Carrara chitarre

Andrea Carminati batteria e percussioni

• Sabato 12 novembre

“Cantos de Espana”

Musiche di Cassadò, Mompou, Torroba, De Falla, Rodrigo

Eugenio Della Chiara e Pietro Locatto chitarra

• Sabato 26 novembre

‘”Brahms il progressista II”

Johannes Brahms Trio Mi bemolle maggiore op.40

Dante Magli corno – Sofia Manvati violino – Daniele Guerra pianoforte

Johannes Brahms Quartetto in sol minore op.25

Greca Puddu violino – Giuliana De Siato viola

Federica Colombo violoncello – Josef Edoardo Mossali pianoforte

Concerto in collaborazione con i Conservatori di Cremona e Pavia

• Martedì 29 novembre

“La viola nel ‘900”

Benjamin Britten Lachrymae op.48

Paul Hindemith Sonata op.11 n.4

Dmitrij Sostakovi¿ Sonata per viola e pianoforte op. 147

Alfredo Zamarra viola – Maria Grazia Belloccio pianoforte

• Sabato 03 dicembre

“‘Compositori pianisti”

Musiche di Liszt, Cho pin, Prokof’ev

Massimiliano Motterle pianoforte

• Sabato 10 dicembre

“Questi primi anni ’20”

Musiche degli studenti della classe di composizione

Orazio Sciortino pianoforte

• Sabato 17 dicembre

“Händel vs Scarlatti, un duello a colpi di tasto”

Musiche di Georg Friederich Händel e Domenico Scarlatti

Cristiano Gaudio clavicembalo