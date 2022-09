Victoria’s Secret sbarca in via XX Settembre a Bergamo

Bergamo. Victoria’s Secret, il marchio di lingerie più seducente al mondo, continua ad espandere la sua presenza in Italia insieme a Percassi, franchising partner del brand in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, con l’apertura di tre nuovi negozi dislocati nel Nord e Sud della Penisola, che portano 21 nuove opportunità di lavoro.

Ad aprire le danze è stata Modena il 24 settembre, con uno store di oltre 200 metri quadrati presso il centro commerciale Grandemilia, seguita a ruota da Bergamo, che inaugura venerdì 30 ottobre nella centralissima via XX Settembre il nuovo negozio di quasi 200 metri quadrati, dall’arredamento bianco e rosa, per valorizzare ulteriormente il prodotto. E infine l’8 ottobre, nel centro di Salerno in Corso Vittorio Emanuele. Questi store Victoria’s Secret Beuaty&Accessories, ospiteranno in particolare una selezione di lingerie e di profumi, tra i quali la nuova fragranza Bare, che si adatta al profilo chimico di chi lo indossa, oltre a pigiami e accessori targati Victoria’s Secret.

“Siamo molto contenti di queste nuove aperture, che testimoniano la volontà di Victoria’s Secret, in partnership con Percassi, di consolidare e rafforzare ulteriormente la sua presenza in Italia”, ha commentato Matteo Morandi, CEO di Percassi Retail. “Il nostro obiettivo è quello di poter offrire, a quanti più clienti possibili, un’esperienza unica in-store targata Victoria’s Secret. Il brand icona della lingerie ha infatti ricevuto una calorosa accoglienza nel nostro Paese sin dal 2015, sia da parte degli Italiani appassionati del brand, che dei turisti stranieri. Un legame che continua a consolidarsi nel tempo, forte di un’offerta di prodotti e servizi in-store sempre più personalizzati e rispondenti alle esigenze dei consumatori. Presto vi stupiremo con altre aperture”.