Tale e quale show, Viola come il mare o Rambo? La tv del 30 settembre

Per la prima serata in tv, venerdì 30 settembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti.

Saranno 12 i concorrenti che si dovranno cimentare in delle interpretazioni di alcuni dei brani più famosi, sia del passato che del momento: Ecco i nomi: Elena Ballerini: conduttrice televisiva, cantante ed inviata per il programma tv Citofonare, ma soprattutto per Mezzogiorno in famiglia; Rosalinda Cannavò: attrice, conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip durante l’edizione del 2020/2021; Andrea Dianetti: attore, doppiatore ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2006; Claudio Lauretta: imitatore a Zelig, Striscia la Notizia ed Italia’s Got Talent; Samira Lui: modella, terza classificata a Miss Italia nel 2017 e professoressa de L’Eredità; Valeria Marini: showgirl, attrice e concorrente in ben tre edizioni del Grande Fratello Vip; Alessandra Mussolini: ex politica, concorrente di Ballando con le stelle e Il cantante mascherato; Valentina Persia: comica, cabarettista, attrice e concorrente dell’Isola dei Famosi durante l’edizione del 2021; Gilles Rocca: regista, attore e vincitore di Ballando con le Stelle durante l’edizione del 2020; Antonino Spadaccino: cantante, vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2004; e Francesco Paolantoni: comico e attore, che per questa edizione svolgerà il ruolo di “ripetente con personal coach” e sarà affiancato, dunque, da Gabriele Cirilli.

In giuria sono confermati Loretta Goggi (presidente), Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati da un quarto giudice che sarà diverso ogni serata.

Tutte le canzoni che saranno interpretate dai vari concorrenti verranno effettuate grazie alla realizzazione delle basi e degli arrangiamenti musicali da parte del maestro Pinuccio Pirazzoli.

Gli artisti saranno seguiti dalla actor coach Emanuela Aureli e dai seguenti vocal coach: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella.

Le puntate in programmazione saranno otto, compresa quella finale denominata il “Torneo dei campioni”, la quale andrà in onda su Rai Uno il prossimo 18 novembre.

RaiDue alle 21.20 proporrà il documentario “Le ultime parole del boss”, che ripercorre la vicenda di Giuseppe Salvia, vicedirettore del più noto penitenziario di Napoli, Poggioreale, che il 14 aprile 1981 venne crivellato di colpi sulla tangenziale di Napoli, mentre tornava a casa.

Spazio all’attualità e ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 debutterà la serie “Viola come il mare”, con Can Yaman e Francesca Chillemi. La serie, diretta dal regista Francesco Vicario e basata sul romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio), è ambientata a Palermo e inizia con il ritorno a casa in Sicilia di Viola Vitale (Chillemi), una cronista di nera alle prime armi che si ritrova a indagare su vari casi di omicidio assieme all’ispettore capo della polizia Francesco Demir (Yaman). Entrambi hanno un fiuto speciale per le indagini.

La satira sarà protagonista su La7 alle 21.15 con “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.25 c’è “I predatori”; su Italia1 alle 21.20 “Rambo”; su Iris alle 20.55 “Fino a prova contraria”; e su Italia2 alle 21.10 “The Nun: la vocazione del male”.

Rai4 alle 21.20 trasmetterà la serie “N.C.I.S. Hawai’i”. L’agente speciale Jane Tennant e la sua infallibile squadra del servizio investigativo navale di Pearl Harbor, indagano su crimini che coinvolgono il personale militare e la sicurezza nazionale..

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Daniel Harding e Paul Lewis”. Daniel Harding dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, affiancato dal pianista Paul Lewis. In programma: Edvard Grieg, Concerto per pianoforte; Richard Strauss, Ein Heldenleben..

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai