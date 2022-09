Zingonia. A Zingonia è stato scoperto il nuovo busto di Cesare Bortolotti. Originariamente posizionato il 28 febbraio 1991, la statua è stata rifatta e riposizionata di fronte all’accademia intitolata a Mino Favini. È stata scoperta dal presidente Antonio Percassi, alla presenza di Umberto e Nicola Bortolotti, fratello e figlio di Cesare.

La cerimonia ha visto la partecipazione della dirigenza dell’Atalanta, di mister Gian Piero Gasperini, di Don Stefano Piazzalunga di Verdellino, istituzioni locali e diversi ex giocatori nerazzurri, all’indomani di quello che sarebbe stato il 72esimo compleanno di Cesare, scomparso a 39 anni nel 1990.

“Prematuramente e tragicamente scomparso, ci ha lasciato indelebile ricordo di onestà, serietà, grande professionalità e amore verso lo sport e la sua Atalanta, che mai, come con lui, volò così alto”, è il testo che accompagna l’effigie.

“Voglio ringraziare tutto lo staff e la dirigenza – ha detto il fratello Umberto – è un grande piacere vedere che Cesare è ancora qui, dove ha vissuto e lavorato. Mi fa piacere vedere molte facce che hanno fatto parte della storia. Il suo busto non ci farà vincere partite, ma può indicare la strada ed esser fonte di ispirazione. Il busto è lo stesso, è cambiato ciò che c’è intorno, ed è grande merito del presidente Percassi”.

Antonio Percassi ha poi parlato anche del momento della squadra e del percorso fatto in questo inizio di stagione: “Complessivamente l’inizio è andato bene, ma ora vien il difficile. Penso che faremo bene. Con la Fiorentina sarà complicata. Sta facendo un calcio interessante, si parla del cambio filosofico, . Il primo posto? Esagerato, ma c’è soddisfazione. È bello vedere che ragazzi del vivaio si stanno esprimendo alle nostre attese, come Zortea, Scalvini. La nostra filosofia non cambierà mai. Dalla famiglia Bortolotti ho imparato tante cose, sono stato giocatore sotto la loro gestione. A volte riposare di più senza coppe serve. Speriamo di avere ancora molto potenziale da esprimere. Il traguardo rimane quello dei 40 punti? Ma al 41° punto faremo una gran cena, il primo grande obiettivo per noi”.

