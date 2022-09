Oggi nuvole, pioggia e freddo, ma nel week end torna il sereno

Tante nuvole e qualche pioggia, temperature massime in calo in questo ultimo giorno di settembre.

Nel fine settimana stop alle precipitazioni, le nuvole si diraderanno un po’ e le temperature torneranno in linea con la media stagionale.

Ecco le previsioni del tempo per il fine settimana a cura di Massimo Budelli del Centro Meteorologico Lombardo.

Venerdì 30 settembre 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso su tutti i settori.

Tra mattino e pomeriggio precipitazioni sparse possibili ovunque, alternate a fasi asciutte specie sulla pianura orientale.

Dalla serata esaurimento delle piogge a partire da ovest.

Temperature: Minime stazionarie (11/14°C). Massime in calo (15/18°C), valori superiori tra cremonese e mantovano.

Venti: In pianura venti deboli o moderati da nord-est, in quota venti deboli da sud.

Sabato 1 ottobre 2022

Tempo Previsto: Cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta in giornata, ma con precipitazioni generalmente assenti.

Tra notte e mattino possibili banchi di nebbia in pianura, in rapido dissolvimento.

Temperature: Minime in calo (9/12°C), massime in aumento (20/22°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati da ovest, in quota venti deboli occidentali.

Domenica 2 ottobre 2022

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime in lieve aumento (10/13°C), massime in aumento (22/25°C).

Venti: In pianura venti deboli da ovest, in quota venti moderati da ovest.