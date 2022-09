Nando Pagnoncelli e la multiculturalità: “Grandi trasformazioni sociali con le quali dobbiamo fare i conti”

“Dobbiamo fare i conti con queste grandi trasformazioni sociali”: una riflessione con Nando Pagnoncelli sulla multiculturalità della società italiana e bergamasca.

Nelle scorse settimane, Visionary Bergamo per le sue attività ha incontrato il presidente di Ipsos Italia Nando Pagnoncelli. Con lui si è discusso della multiculturalità della società italiana.

Una tematica vissuta e comunicata sempre con toni più emozionali che razionali, che porta ad una percezione errata del fenomeno e ad una convivenza non sempre costruttiva. In questa occasione, il presidente di Ipsos Italia, ci spiega i numeri che descrivono la presenza degli stranieri in Italia e ci racconta quali sviluppi ci attendono, affinché il futuro sia sempre più inclusivo.